СМИ: Франция и Германия представили Могерини предложения по оборонной политике ЕС

ПАРИЖ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Министры обороны Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Урсула фон дер Ляйен выступили с инициативой кардинального обновления общей оборонной политики Евросоюза в период после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

О передачи ими в воскресенье разработанных предложений верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини сообщила газета Le Figaro.

"Это подлинный план активизации существующей программы создания единой оборонной системы Европейского союза", - подчеркивает газета. Такая система, уверены авторы, должна стать "глобальной, реалистической и надежной". Она будет открыта для участия всех стран ЕС.

Эксперты работали все лето

С инициативой продвижения в этом направлении выступили в начале июля лидеры Франции и Германии Франсуа Олланд и Ангела Меркель. Над разработкой идеи все лето трудилась группа французских и германских военных экспертов.

Представленные в документе предложения содержат меры по трем крупным направлениям: облегчение проведения операций ЕС в рамках общей оборонной политики, реализация решений в оборонной сфере, принятых на различных саммитах ЕС 2013-2015 гг., но так и не осуществленных, укрепление стратегической самостоятельности ЕС на основе развертывания военно-промышленного и технологического сотрудничества, "носящего инновационный и соревновательный характер".

Обойтись без закупок в США

Последний пункт направлен на предотвращение массовых закупок странами ЕС вооружений и техники у США.

В этой связи предлагается осуществить программы создания европейских самолетов-заправщиков, систем спутниковой связи, оборудования для обеспечения кибербезопасности, завершить реализуемую в настоящее время программу беспилотника MALE. Содействовать этому призвано Европейское оборонное агентство.

"Учитывая, что Великобритания покидает ЕС, нам теперь придется действовать в составе 27 стран и это требует усиления солидарности и оборонных возможностей Евросоюза, что необходимо для обеспечения эффективной защиты границ сообщества и его граждан", - подчеркивается в докладе.

Оперативность внешних операций

В нем уделяется особое внимание повышению оперативности и эффективности внешних операций и военных миссий ЕС. Эксперты отмечают в этой связи многочисленные недостатки в подготовке таких операций и в их логистическом обеспечении. Предлагается заранее распределить роли по подготовке военного контингента, советников по стратегическим вопросам, объемов необходимого материально-технического снабжения.

Значительную часть таких задач по заблаговременной подготовке "элементов" будущих миссий предлагается поручить Еврокорпусу, в который входят подразделения шести стран ЕС и штаб которого расположен в Страсбурге.

Логистика под прицелом

Также среди выдвигаемых предложений - создание единого европейского командования военно-медицинскими структурами в частности с тем, чтобы обеспечить их взаимозаменяемость. Предлагается создать и совместный транспортно-логистический центр, обеспечивающий быструю переброску войск и грузов по воздуху, по суше и морю.

Эксперты считают важным наладить эффективное снабжение спутниковой информацией пограничных кораблей и наземных пограничных структур ЕС. Разработать общую систему базовой офицерской подготовки для армий стран ЕС.

Франция и Германия предлагают создать систему эффективного совместного финансирования транспорта и материального обеспечения военных миссий ЕС.

В докладе подчеркивается важность повышения "способности по развертыванию европейских тактических групп" - уже существующих формирований, включающих до 1500 человек, предназначенных для развертывания за 10 дней на сроки до трех месяцев. Однако эти формирования никогда реально ЕС еще не использовались.

В предложения включены инициативы по усилению сотрудничества с НАТО и развертыванию партнерства со странами Африки.