СМИ: большинство повстанцев скептически относятся к перемирию в Сирии

ЛОНДОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Большинство сирийских повстанцев скептически относятся к режиму прекращения боевых действий, вступившему в понедельник в силу на территории Сирии, пишет в воскресенье британская газета Financial Times.

К такому заключению издание приходит после общения с командирами некоторых вооруженных бригад, противостоящих силам президента Сирии Башара Асада. Этот вывод выглядит довольно неутешительным для перемирия, согласованного в ночь на субботу в Женеве министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри. Хотя многие повстанцы неохотно признают российско-американскую сделку, "они, вероятно, рассчитывают пережить еще одно перемирие, которое, как они верят, обречено на неудачу".

Размежевание оппозиции под вопросом

Собеседники издания называют крайне сложным выполнение одного из ключевых моментов договоренности Лаврова-Керри - размежевания оппозиции. Вашингтон уже призвал умеренных противников Асада на деле доказать, что они не имеют ничего общего с экстремистами запрещенной во многих странах, в том числе в РФ, террористической организации "Джебхат ан-Нусра" изменившей свое название на "Джебхат Фатх аш-Шам". В ином случае они могут стать целями совместной операции воздушных сил России и США.

Группировка "Джебхат ан-Нусра" "Джебхат ан-Нусра" (теперь "Джебхат Фаттах аш-Шам", запрещена в РФ) была создана в 2011 году на территории Сирии. Она официально заявила о себе в феврале 2012 года, распространив видеообращение и начав действовать против правительственных сил. Своими основными целями эта радикальная организация называет свержение президента Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на сирийской территории. Ее боевики нападают на правительственные объекты, ведут бои против армии и сторонников руководства республики.

"В частном порядке некоторые оппозиционные командиры говорят о том, что они подозревают, что США не будет настаивать на строгом отделении от "Джебхат Фатх аш-Шам", несмотря на публичные призывы, - говорится в статье. "США знают, что разделить линии фронта практически невозможно, - приводит издание слова представителя вооруженной оппозиции. - Они сфокусируются на том, чтобы наносить удары по главарям, и я не думаю, что повстанцы будут так уж против этого".

Напротив, предполагает Financial Times, повстанцы, а по разным оценкам в Сирии действуют тысячи всевозможных военных бригад, могут получить выгоду, если ваххабитских лидеров начнут уничтожать. Таким образом так называемые умеренные силы могут получить пополнение за счет новых бойцов, которые в отсутствие лидера, вольются в их ряды.

"Но большинство оппозиционных лидеров не ждут ничего, кроме возможной передышки в несколько дней, пока перемирие не провалится", - говорится в статье. "Они думают, что это - слабая авантюра администрации Обамы", - сказал один оппозиционный лидер, попросивший не называть его имени. "Стратегия будет такой: согласиться с любыми условиями сделки, подождать пока она кончится неудачей, и посмотреть, что будет дальше", - цитирует издание слова повстанца.

О чем договорились в Женеве

Лавров и Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращение боевых действий в не прекращающейся почти пять с половиной лет войне в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса.

Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы человек.