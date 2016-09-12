СМИ: большинство повстанцев скептически относятся к перемирию в Сирии

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ЛОНДОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Большинство сирийских повстанцев скептически относятся к режиму прекращения боевых действий, вступившему в понедельник в силу на территории Сирии, пишет в воскресенье британская газета Financial Times.
К такому заключению издание приходит после общения с командирами некоторых вооруженных бригад, противостоящих силам президента Сирии Башара Асада. Этот вывод выглядит довольно неутешительным для перемирия, согласованного в ночь на субботу в Женеве министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри. Хотя многие повстанцы неохотно признают российско-американскую сделку, "они, вероятно, рассчитывают пережить еще одно перемирие, которое, как они верят, обречено на неудачу".
Собеседники издания называют крайне сложным выполнение одного из ключевых моментов договоренности Лаврова-Керри - размежевания оппозиции. Вашингтон уже призвал умеренных противников Асада на деле доказать, что они не имеют ничего общего с экстремистами запрещенной во многих странах, в том числе в РФ, террористической организации "Джебхат ан-Нусра" изменившей свое название на "Джебхат Фатх аш-Шам". В ином случае они могут стать целями совместной операции воздушных сил России и США.
"Джебхат ан-Нусра" (теперь "Джебхат Фаттах аш-Шам", запрещена в РФ) была создана в 2011 году на территории Сирии. Она официально заявила о себе в феврале 2012 года, распространив видеообращение и начав действовать против правительственных сил. Своими основными целями эта радикальная организация называет свержение президента Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на сирийской территории. Ее боевики нападают на правительственные объекты, ведут бои против армии и сторонников руководства республики.
"В частном порядке некоторые оппозиционные командиры говорят о том, что они подозревают, что США не будет настаивать на строгом отделении от "Джебхат Фатх аш-Шам", несмотря на публичные призывы, - говорится в статье. "США знают, что разделить линии фронта практически невозможно, - приводит издание слова представителя вооруженной оппозиции. - Они сфокусируются на том, чтобы наносить удары по главарям, и я не думаю, что повстанцы будут так уж против этого".
Напротив, предполагает Financial Times, повстанцы, а по разным оценкам в Сирии действуют тысячи всевозможных военных бригад, могут получить выгоду, если ваххабитских лидеров начнут уничтожать. Таким образом так называемые умеренные силы могут получить пополнение за счет новых бойцов, которые в отсутствие лидера, вольются в их ряды.
"Но большинство оппозиционных лидеров не ждут ничего, кроме возможной передышки в несколько дней, пока перемирие не провалится", - говорится в статье. "Они думают, что это - слабая авантюра администрации Обамы", - сказал один оппозиционный лидер, попросивший не называть его имени. "Стратегия будет такой: согласиться с любыми условиями сделки, подождать пока она кончится неудачей, и посмотреть, что будет дальше", - цитирует издание слова повстанца.
Лавров и Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращение боевых действий в не прекращающейся почти пять с половиной лет войне в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса.
Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы человек.