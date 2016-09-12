СМИ: здоровье Клинтон стало серьезной проблемой для ее избирательной кампании

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Здоровье кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон стало серьезной проблемой для ее избирательной кампании.

Такое мнение высказала в воскресенье газета The Washington Post после обморока политика во время проходящих в Нью-Йорке траурных мероприятий в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

"Здоровье Хиллари Клинтон только что стало серьезной проблемой в ее президентской кампании, - отмечается в опубликованной на сайте статье журналиста Криса Силизы. - Хочет этого Клинтон или нет, но ее инцидент с "перегревом" произошел в очень плохое время для ее кампании". Обморок бывшей первой леди, по мнению газеты, переводит "вопрос о ее здоровье из сферы консервативной теории заговора в основную тему президентской гонки ближайших дней".

У The Washington Post возникают сомнения в связи с инцидентом. По ее данным, объяснение обморока со стороны штаба Клинтон было "опубликовано через 90 минут после того, как политик покинула церемонию". Журналистам, постоянно сопровождающим экс-госсекретаря, было запрещено отправиться вместе с ней к квартире ее дочери. "Проблема в том, что Клинтон держала журналистов в полном неведении о состоянии своего здоровья на протяжении 90 минут после того, как она внезапно покинула траурную церемонию", - пишет издание.

В начале недели, продолжает газета, во время выступления перед сторонниками у бывшей первой леди начался острый приступ кашля. После стакана воды и леденцов, которые ей на трибуну передали помощники, кашель прекратился, но всю предвыборную речь она вела осиплым голосом.

В республиканской партии убеждены, что 68-летняя Клинтон "уже давно скрывает какую-то серьезную болезнь". И только в воскресенье стало известно, что врачи еще в пятницу диагностировали у демократа пневмонию.

При этом этот сама газета 6 сентября после приступа кашля Клинтон опубликовала статью Силизы под заголовком: "Можем ли мы просто перестать говорить о здоровье Хиллари Клинтон сейчас?" В материале он отрицал проблемы со здоровьем политика, ссылаясь на опубликованную выписку ее врача от декабря 2012 года.

Республиканцам он предлагал два выхода в связи с этим - "допустить, что врач обманул", и "ее кашель, который часто случается, когда кто-то простудился или проводит много времени с публичными выступлениями, является симптомом ее давней, серьезной болезни". "Мне это кажется неправдоподобным", - написал тогда он. В воскресной статье он обратил внимание на свой прошлый материал, назвав слова об отсутствии заболевания у Клинтон "более не действительными".

Давние проблемы со здоровьем

Еще в 2014 году американский публицист, бывший главный редактор журнала The New York Times Magazine Эдвард Клайн поднял в своей книге "Кровная вражда: чета Клинтонов против четы Обама" вопрос о здоровье бывшей первой леди. Он утверждал, что в конце декабря 2013 года Клинтон упала в обморок не у себя дома, как было объявлено прессе, а в своем рабочем кабинете на седьмом этаже Госдепартамента США. Ее действительно сначала увезли домой, но потом отправили по настоянию ее мужа, экс-президента США Билла Клинтона, в Пресвитерианскую больницу в Нью-Йорке.

Там у нее был обнаружен тромб в одном из кровеносных сосудов мозговой оболочки за правым ухом. По словам Клайна, "врачи объяснили, что кровь застаивается, когда проводишь много времени в самолетах, а Хиллари налетала бесчисленное множество часов, путешествуя по всему миру".

"Ситуация усугублялась еще и тем, что, как выяснилось, у Хиллари была врожденная предрасположенность к образованию тромбов и обморокам", - продолжает автор. В подтверждение он ссылается на целый ряд эпизодов, в ходе одного из которых Клинтон в 2009 году упала и повредила локоть. Ей прописывались препараты, задерживающие свертывание крови, но она, как утверждает Клайн, "по глупости" перестала их принимать.

Согласно книге, при выписке Клинтон из нью-йоркской больницы ее мужа предупредили, что "ей будет необходимо постоянное наблюдение на протяжении всей оставшейся жизни". К тому же, по словам Клайна, у Клинтон при тщательном обследовании были диагностированы "проблема с щитовидной железой, обычная для женщин в ее возрасте", и отклонения от нормы в сердечном ритме и работе клапанов сердца.

В последние месяцы в США тема здоровья кандидатов в президенты привлекает особое внимание. Главный соперник Клинтон в гонке - республиканец Дональд Трамп - ранее заявлял, что экс-госсекретарь испытывает "недостаток моральной и физической выносливости, которые требуются для разгрома" террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Штаб Трампа также делал намеки на то, что экс-госсекретарь уклонялась от полноформатных встреч со СМИ, чтобы скрыть тяжелое заболевание. Представители Клинтон такие утверждения отвергали.