Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: здоровье Клинтон стало серьезной проблемой для ее избирательной кампании

Международная панорама
12 сентября, 2:36 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Обморок бывшей первой леди, по мнению газеты The Washington Post, переводит "вопрос о ее здоровье из сферы консервативной теории заговора в основную тему президентской гонки ближайших дней"
Материал из 1 страницы
© EPA/CRISTOBAL HERRERA

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Здоровье кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон стало серьезной проблемой для ее избирательной кампании.

Смотрите также
Хиллари Клинтон (в центре)
Клинтон стало плохо на траурной церемонии по случаю 11 сентября

Такое мнение высказала в воскресенье газета The Washington Post после обморока политика во время проходящих в Нью-Йорке траурных мероприятий в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

"Здоровье Хиллари Клинтон только что стало серьезной проблемой в ее президентской кампании, - отмечается в опубликованной на сайте статье журналиста Криса Силизы. - Хочет этого Клинтон или нет, но ее инцидент с "перегревом" произошел в очень плохое время для ее кампании". Обморок бывшей первой леди, по мнению газеты, переводит "вопрос о ее здоровье из сферы консервативной теории заговора в основную тему президентской гонки ближайших дней".

Смотрите также
У Клинтон диагностирована пневмония

У The Washington Post возникают сомнения в связи с инцидентом. По ее данным, объяснение обморока со стороны штаба Клинтон было "опубликовано через 90 минут после того, как политик покинула церемонию". Журналистам, постоянно сопровождающим экс-госсекретаря, было запрещено отправиться вместе с ней к квартире ее дочери. "Проблема в том, что Клинтон держала журналистов в полном неведении о состоянии своего здоровья на протяжении 90 минут после того, как она внезапно покинула траурную церемонию", - пишет издание.

В начале недели, продолжает газета, во время выступления перед сторонниками у бывшей первой леди начался острый приступ кашля. После стакана воды и леденцов, которые ей на трибуну передали помощники, кашель прекратился, но всю предвыборную речь она вела осиплым голосом.

В республиканской партии убеждены, что 68-летняя Клинтон "уже давно скрывает какую-то серьезную болезнь". И только в воскресенье стало известно, что врачи еще в пятницу диагностировали у демократа пневмонию.

Смотрите также
Клинтон в шутку призналась, что у нее аллергия на Трампа

При этом этот сама газета 6 сентября после приступа кашля Клинтон опубликовала статью Силизы под заголовком: "Можем ли мы просто перестать говорить о здоровье Хиллари Клинтон сейчас?" В материале он отрицал проблемы со здоровьем политика, ссылаясь на опубликованную выписку ее врача от декабря 2012 года.

Республиканцам он предлагал два выхода в связи с этим - "допустить, что врач обманул", и "ее кашель, который часто случается, когда кто-то простудился или проводит много времени с публичными выступлениями, является симптомом ее давней, серьезной болезни". "Мне это кажется неправдоподобным", - написал тогда он. В воскресной статье он обратил внимание на свой прошлый материал, назвав слова об отсутствии заболевания у Клинтон "более не действительными".

Давние проблемы со здоровьем

Еще в 2014 году американский публицист, бывший главный редактор журнала The New York Times Magazine Эдвард Клайн поднял в своей книге "Кровная вражда: чета Клинтонов против четы Обама" вопрос о здоровье бывшей первой леди. Он утверждал, что в конце декабря 2013 года Клинтон упала в обморок не у себя дома, как было объявлено прессе, а в своем рабочем кабинете на седьмом этаже Госдепартамента США. Ее действительно сначала увезли домой, но потом отправили по настоянию ее мужа, экс-президента США Билла Клинтона, в Пресвитерианскую больницу в Нью-Йорке.

СПЕЦПРОЕКТ
Хиллари Клинтон: первая леди, сенатор, госсекретарь, президент?
Как супруга 42-го американского лидера шла к президентскому креслу - в материале ТАСС

Там у нее был обнаружен тромб в одном из кровеносных сосудов мозговой оболочки за правым ухом. По словам Клайна, "врачи объяснили, что кровь застаивается, когда проводишь много времени в самолетах, а Хиллари налетала бесчисленное множество часов, путешествуя по всему миру".

"Ситуация усугублялась еще и тем, что, как выяснилось, у Хиллари была врожденная предрасположенность к образованию тромбов и обморокам", - продолжает автор. В подтверждение он ссылается на целый ряд эпизодов, в ходе одного из которых Клинтон в 2009 году упала и повредила локоть. Ей прописывались препараты, задерживающие свертывание крови, но она, как утверждает Клайн, "по глупости" перестала их принимать.

Согласно книге, при выписке Клинтон из нью-йоркской больницы ее мужа предупредили, что "ей будет необходимо постоянное наблюдение на протяжении всей оставшейся жизни". К тому же, по словам Клайна, у Клинтон при тщательном обследовании были диагностированы "проблема с щитовидной железой, обычная для женщин в ее возрасте", и отклонения от нормы в сердечном ритме и работе клапанов сердца.

Смотрите также
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон
Клинтон опровергла слухи о своем состоянии здоровья, назвав их частью стратегии Трампа

В последние месяцы в США тема здоровья кандидатов в президенты привлекает особое внимание. Главный соперник Клинтон в гонке - республиканец Дональд Трамп - ранее заявлял, что экс-госсекретарь испытывает "недостаток моральной и физической выносливости, которые требуются для разгрома" террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Штаб Трампа также делал намеки на то, что экс-госсекретарь уклонялась от полноформатных встреч со СМИ, чтобы скрыть тяжелое заболевание. Представители Клинтон такие утверждения отвергали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Клинтон, Хиллари
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убитого дагестанскими боевиками полицейского посмертно представят к награде
2
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
3
Клинтон стало плохо на траурной церемонии по случаю 11 сентября
4
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
5
"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче РФПЛ
6
У Клинтон диагностирована пневмония
7
СМИ: здоровье Клинтон стало серьезной проблемой для ее избирательной кампании
Темы дня
Реклама