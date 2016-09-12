На парламентских выборах в Хорватии лидируют правоцентристы

БЕЛГРАД, 12 сентября. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Правоцентристская коалиция "ХДС и партнеры", основу которой составляет партия Хорватское демократическое содружество (ХДС), побеждает на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах в Хорватии.

Несмотря на то, что подсчитано еще 92% голосов, и результаты пока считаются предварительными, стало очевидным, что основные соперники ХДС - социал-демократы уже не смогут преодолеть разрыв и сравняться с лидерами. По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) Хорватии, "ХДС и партнеры" получает 61 мандат в 151-местном парламенте, а их основные соперники - Народная коалиция, основу которой составляет Социал-демократическая партия (СДП) во главе с бывшим премьер-министром Зораном Милановичем, - 54 мандата. Либерально-реформистская партия МОСТ на третьем месте с 12 мандатами.

Обращение победителя

Лидер ХДС Андрей Пленкович объявил о победе возглавляемой им правоцентристской коалиции "ХДС и партнеры". "Уже с завтрашнего дня мы начнем переговоры с потенциальными партнерами по коалиции", - заявил он в своем избирательном штабе. Его обращение транслировала в прямом эфире хорватская телекомпания HRT. "Убежден, что мы будем иметь привилегию сформировать стабильное правительство", - подчеркнул он.

"Завтра мы начнем создавать платформу для переговоров с партнерами. Следующее правительство будет действовать в интересах хорватских граждан, будет европейски ориентировано, мы будем заботиться о молодых, о развитии сельских районов", - пообещал Пленкович. "Это был важный день для демократии и ХДС. ХДС показало, что мы очень быстро вернули доверие наших граждан, с завтрашнего дня мы начинаем переговоры о том, чтобы Хорватия получила стабильное правительство", - заявил он.

Заявление соперника

Миланович в своем штабе также выступил с обращением, в котором заявил, что день выборов "не был счастливым для Хорватии, которая нуждается в стабильном правительстве". Он призвал подождать окончательного подсчета голосов и иметь в виду, что на эти выборы пришли на 10% меньше избирателей, чем на предыдущие в ноябре прошлого года. По предварительным данным ГИК, явка составила 52,40%.

Миланович заявил, что "Хорватия в последние восемь месяцев имела нестабильное и деструктивное правительство". "Народная коалиция сделала все, чтобы изменить эту ситуацию, но это явно было недостаточно", - признал он.

Окончательные результаты

Как заявил председатель ГИК Бранко Хрватин, окончательные результаты голосования планируется объявить в понедельник, 12 сентября, в районе 15:00 (17:00 мск).

Выборы через 10 месяцев после предыдущих

Состоявшиеся 11 сентября выборы прошли всего через 10 месяцев после предыдущих, проводившихся 8 ноября 2015 года. Правительство страны, приведенное к присяге в январе, не продержалось и полугода. 16 июня Сабор (парламент) Хорватии выразил вотум недоверия премьер-министру Тихомиру Орешковичу, а 20 июня проголосовал за самороспуск, в связи с чем были назначены досрочные выборы, а кабмин продолжил работу в рамках технического мандата.

Традиционные соперники

Как и прогнозировали аналитики, основная борьба развернулась между двумя традиционными соперниками: СДП и ХДС, победившей на предыдущих выборах 2015 года. Однако ХДС тогда не получила большинства - 75 мандатов, необходимых, чтобы самостоятельно сформировать правительство, и вступило в коалицию с партией МОСТ. Эта правительственная коалиция не продержалась и полугода.

Предвыборные обещания

Если на предыдущих выборах основные соперники делали акцент на экономику, обещая добиться роста занятости, доходов населения и снижения налогов, то в ходе этой избирательной кампании они хоть и провозгласили экономику своим приоритетом, но преимущественно разыгрывалась националистическая карта и вспоминались исторические обиды на фоне обострившихся отношений с Сербией.

Так, Пленкович пообещал, что политика ХДС после выборов "будет направлена на то, чтобы Хорватия разрешила все вопросы из времен великосербской агрессии на своей территории". "ХДС - это партия, которая ясно заботится об интересах хорватских граждан и ветеранов войны (1990-х годов - прим. ТАСС)", - подчеркнул он. В его предвыборной риторике Сербия постоянно выставлялась в качестве агрессора. Лидер партии МОСТ Божо Петров заявил, что допускает вероятность формирования широкой коалиции ХДС и СДП после выборов, однако глава СДП Миланович исключил возможность коалиции с ХДС, заявил, что "не может себе этого представить".

Коалиционное правительство

Уже по предварительным итогам подсчета голосов очевидно, что никто из участников выборов не сможет получить абсолютного большинства в парламенте, и новый кабмин вновь будет коалиционным. Чтобы пройти в парламент, политическая партия должна набрать не менее 5% голосов. Для независимых кандидатов процентного барьера не предусмотрено.

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) Хорватии, избирательным правом на этих выборах обладали 3,8 млн граждан, из которых 59,4 тысячи человек не зарегистрированы в качестве постоянно проживающих на территории страны. В основном, речь идет о жителях Боснии и Герцеговины, где хорваты имеют двойное гражданство, а также из хорватских дипспор в других странах. Общая численность населения Хорватии составляет 4,253 млн человек. В общей сложности в выборах участвовали 2456 кандидатов, представляющие 174 партийных и три независимых списка.

Хорватский сабор - однопалатный парламент, избираемый на четыре года. Он формируется из 151 депутата, из которых 140 избирают граждане Хорватии, три - хорваты из зарубежной диаспоры, а еще восемь проходят в парламент от партий национальных меньшинств.