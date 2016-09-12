В освобожденный от террористов район Бани Зейд в северном Алеппо вернулась первая семья

АЛЕППО, 12 сентября. /ТАСС/. В освобожденные от террористов Алеппо кварталы постепенно начинает возвращаться жизнь. Семья Хусейна Усмана первой вернулась в свой покалеченный войной дом в районе Бани Зейд. Ни света, ни воды - полуразрушенный дом со всеми неудобствами, в котором ютятся восемь человек.

"В самом начале войны, когда боевики захватили этот район, мы с семьей убежали, это был 2011 год. Мы убежали от этих якобы революционеров, посмотрите, во что они превратили мой дом, мой район, мою страну. Сейчас я чувствую себя в безопасности, потому что сейчас здесь сирийская армия. Эти солдаты - это наши дети, мы их сами воспитывали, это наши люди и с ними безопасно, а боевиков я призываю сложить оружие", - говорит Усман российским журналистам.

До войны в этом престижном районе на севере Алеппо проживали около 200 тысяч жителей. Сегодня печально известный Бани Зейн превратился в настоящие руины: по этим безжизненным улицам можно ездить часами, но так и не увидеть ни одного целого здания. Боевики хозяйничали здесь несколько лет и превратили жилые кварталы в неприступный укрепрайон. Бани Зейд считался самым укрепленным районом Алеппо, подконтрольным экстремистам, отсюда террористы вели массированные обстрелы мирных жилых кварталов Алеппо из минометов и пушек "адский огонь".

Боевики здесь окопались, как они предполагали, всерьез и надолго. Сирийские военные рассказывают, что экстремисты даже организовали регулярную ротацию - пока одни отправлялись на отдых на подконтрольные террористам территории, другие приезжали им на смену. У них не было недостатка ни в оружии, ни в боеприпасах. Террористы построили здесь что-то вроде мини-заводов по изготовлению самодельных бомб - газовых баллонов, начиненных поражающими элементами: верхняя часть срезается, баллон наполняется селитрой, приваривается "хвост" и самодельная бомба готова.

"Дорога жизни" для Алеппо

Исламские радикалы годами уничтожали Алеппо, подвергая жителей города настоящему геноциду, а террористы группировки "Джейш аль-ислам" даже организовали химическую атаку против жителей курдского района Шейх Максуд.

Ставки в противостоянии сирийской армии и террористов в этом районе были как никогда высоки - именно здесь проходит дорога Кастелло. Взяв ее под контроль, сирийские власти получили настоящую "дорогу жизни" - единственный безопасный путь доставки грузов в воюющий город, а боевики лишились канала для получения помощи извне. Сейчас по "дороге жизни" в город доставляются десятки тонн продовольствия еженедельно.

Дорога Кастелло открыта и относительно безопасна, водители уже знают, на каких участках лучше притормозить, а какие - пролететь на максимальной скорости. Периодически в соседних кварталах слышны взрывы и выстрелы: боевики не оставляют попыток обстрелять трассу. Впрочем сирийские военные утверждают - террористы сюда уже не вернутся.

Именно эта уверенность военных позволяет сегодня семье Усмана смотреть в будущее без страха. "Мы обязательно отстроим наш дом, за нами придут и другие люди, постепенно, квартал за кварталом, начнем восстанавливать наш район, увидите, все будет хорошо", - уверен он.