Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны Южной Кореи: Пхеньян готов провести еще одно подземное ядерное испытание

Международная панорама
12 сентября, 6:10 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
КНДР 9 сентября провела пятое ядерное испытание
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. КНДР может провести еще один подземный ядерный взрыв на полигоне в Пунге-ри.

Смотрите также
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ядерное испытание, проведенное КНДР

Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Сеуле официальный представитель министерства национальной обороны Республики Корея Мун Сан Гюн.

"Южнокорейская и американская разведки считают, что Северная Корея сохраняет готовность к осуществлению еще одного атомного испытания", - проинформировал военный.

КНДР 9 сентября провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. Согласно данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это было самое мощное устройство, испытанное в КНДР. До сих пор Пхеньян осуществил четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе текущего года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У Клинтон диагностирована пневмония
2
В КНДР в результате наводнения погибли 133 человека
3
Стэн Вавринка впервые в карьере выиграл US Open
4
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
5
Трамп запретил помощникам публично говорить о здоровье Клинтон
6
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
7
Мусульмане по всему миру с завершением хаджа празднуют Курбан-байрам
Темы дня
Реклама