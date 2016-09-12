Минобороны Южной Кореи: Пхеньян готов провести еще одно подземное ядерное испытание

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СЕУЛ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. КНДР может провести еще один подземный ядерный взрыв на полигоне в Пунге-ри.
Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Сеуле официальный представитель министерства национальной обороны Республики Корея Мун Сан Гюн.
"Южнокорейская и американская разведки считают, что Северная Корея сохраняет готовность к осуществлению еще одного атомного испытания", - проинформировал военный.
КНДР 9 сентября провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. Согласно данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это было самое мощное устройство, испытанное в КНДР. До сих пор Пхеньян осуществил четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе текущего года.