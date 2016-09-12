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Трамп запретил помощникам публично говорить о здоровье Клинтон

Международная панорама
12 сентября, 6:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Нарушителям указаний миллиардера грозят последствия вплоть до увольнения, сообщает CNN
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© EPA/CRISTOBAL HERRERA

НЬЮ-ЙОРК, 12. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его помощники намеренно избегают комментариев относительно неожиданного ухудшения состояния здоровья его соперницы - демократа Хиллари Клинтон. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN.

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По данным ее источников в избирательном штабе миллиардера, Трамп дал указания своим помощникам пока не делать никаких заявлений относительно болезни экс-госекретаря, а также не публиковать заявлений на этот счет в социальных сетях. Представители республиканца, как отмечает CNN, намерены публично лишь "желать Клинтон скорой поправки" и "проявлять уважительное отношение" в связи с произошедшим.

Телекомпания указывает, что нарушителям данных директив "грозят последствия вплоть до увольнения". Сам Трамп ранее в воскресенье отказался от комментариев по поводу состояния Клинтон. "Я ничего не знаю об этом, ничего не знаю", - сказал он. Таким же образом поступил и "напарник" миллиардера в гонке - кандидат от Республиканской партии в вице-президенты США Майкл Пенс.

В течение воскресенья на официальном сайте Трампа, а также его микроблоге в социальной сети Twitter не было опубликовано ни одного сообщения, касающегося здоровья экс-госсекретаря. Миллиардер, как правило, оперативно комментирует ее высказывания и поступки.

Инцидент в Нью-Йорке

Ранее в воскресенье Клинтон на проходящей в центре Нью-Йорка траурной церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года почувствовала себя плохо и спешно покинула мероприятие. Как было видно на видеозаписи, сделанной очевидцем, экс-госсекретарь смогла дойти до автомобиля и сесть в него лишь при помощи советников и телохранителей.

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Официальный представитель избирательного штаба Клинтон - Ник Меррилл - заявил, что кандидат в президенты перегрелась и отбыла в квартиру дочери. Спустя примерно два часа Клинтон смогла самостоятельно выйти из дома, сесть в машину и отправиться домой.

Личный врач Клинтон Лиза Бардек позже сообщила, что у экс-госсекретаря в пятницу, 9 сентября, была диагностирована пневмония. По словам медика, Клинтон "выписали антибиотики, рекомендовали отдыхать и скорректировать график". Политик уже отменила запланированную ранее поездку в штат Калифорния, где она должны была провести мероприятия по сбору средств.

В последние месяцы в США тема здоровья кандидатов в президенты привлекала особое внимание. Трамп ранее заявлял, что Клинтон испытывает "недостаток моральной и физической выносливости, которые требуются для разгрома" террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Штаб республиканца также делал намеки на то, что экс-госсекретарь уклонялась от полноформатных встреч со СМИ, чтобы скрыть тяжелое заболевание. Представители Клинтон такие утверждения отвергали.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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