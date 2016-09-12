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Абэ назвал серьезной ситуацию с безопасностью, указав на КНДР и Китай

Международная панорама
12 сентября, 6:58 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Премьер-министр Японии отметил развитие ракетной и ядерной программы КНДР и растущую активность Китая на море
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ТОКИО, 12 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Япония сталкивается с серьезной ситуацией в области безопасности в связи с развитием ракетной и ядерной программ в КНДР, а также с учетом растущей активности Китая на море. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Синдзо Абэ, выступая перед командным составом Сил самообороны Японии.

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"Второй раз всего лишь за девять месяцев КНДР провела ядерное испытание, что абсолютно недопустимо. Несмотря на критику со стороны мирового сообщества, (КНДР) продолжает запуски баллистических ракет", - отметил премьер, назвав недавние пуски, в результате которых ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии, беспрецедентными.

"Военные корабли вторгаются в наши территориальные воды, а в воздушное пространство страны залетают неопознанные самолеты", - заявил Абэ, явно указав на активность Китая. "Это действительность. Япония сталкивается с серьезной ситуацией в области безопасности", - сказал он.

В этой связи премьер сослался на принятые ранее законы, расширяющие полномочия Сил самообороны. "Система готова, осталось лишь воплотить ее", - сказал он. Присутствовавшая на мероприятии министр обороны Томоми Инада также обратилась к Силам самообороны, призвав их к сотрудничеству в области подготовки к новым миротворческим миссиям под эгидой ООН, в которых будет использоваться их усиленный потенциал в области обороны и спасательных операций.

КНДР 9 сентября провела пятое по счету ядерное испытание. Подземный взрыв стал самым мощным в истории северокорейских ядерных испытаний. КНДР ранее осуществила четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года.

Япония сразу же сообщила, что готова ввести дополнительный пакет односторонних санкций в ответ на действия Пхеньяна и будет добиваться новых ограничительных мер в отношении КНДР, в том числе со стороны Совета Безопасности ООН, который в тот же день провел экстренную встречу. По итогам закрытого совещания его члены объявили, что немедленно начнут работу над новой резолюцией, которая будет предусматривать "подходящие меры" в отношении Пхеньяна в ответ на очередное ядерное испытание. Обострилась и ситуация в отношениях Токио и Пекина по вопросу островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые Пекин считает своими исконными и незаконно оккупированными территориями. Начиная с 2012 года, когда Япония объявила о покупке островов у частных владельцев, китайские корабли 168 раз заходили в их акваторию, которую Токио считает своими территориальными водами.

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Персоны
Абэ, Синдзо
Темы
Ядерные испытания в КНДР
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