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Министр иностранных дел КНДР прибыл в Пекин с необъявленной целью

Международная панорама
12 сентября, 7:48 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
На данный момент нет информации относительно того, собирается ли Ли Ен Хо проводить встречи с представителями властей КНР
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ТОКИО, 12 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо прибыл сегодня в Пекин, сообщило японское агентство Киодо. Согласно имеющейся информации, автомобиль с высокопоставленным дипломатом был замечен при въезде на территорию северокорейского посольства.

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Цели визита главы МИД КНДР в Китай не называются, однако японские СМИ отмечают, что он заехал в Пекин по дороге в Нью-Йорк на предстоящую Генеральную Ассамблею ООН. На данный момент нет информации относительно того, собирается ли Ли Ен Хо проводить встречи с представителями властей КНР.

9 сентября КНДР провела очередное ядерное испытание, и Китай наряду с другими странами призвал Пхеньян воздержаться от эскалации напряженности и вернуться к процессу денуклеаризации. "Китайская сторона настойчиво призывает КНДР не совершать действий, которые могут привести к нарастанию напряженности, и как можно скорее вернуться на верный путь денуклеаризации", - заявил 10 сентября заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Есуй в ходе встречи с послом КНДР в Пекине Чи Чэ Реном.

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КНДР заявила, что проведенное испытание "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. Согласно данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это было самое мощное устройство, испытанное в КНДР. До сих пор Пхеньян осуществил четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе текущего года.

Реагируя на это, Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание. По итогам закрытого совещания его участники объявили, что немедленно начнут работу над новой резолюцией в отношении Пхеньяна. Согласно заявлению для печати, резолюция будет основана на статье 41 Устава ООН, которая, в частности, допускает "полное или частичное прерывание экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений".

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