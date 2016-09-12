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Рада до конца года может запретить ввоз "антиукраинских" книг из России

Международная панорама
12 сентября, 7:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, сентября. /ТАСС
Проект закона внесен в парламент правительством и призван защитить гуманитарное пространство страны
Материал из 1 страницы
© Стоян Васев/ТАСС

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко убежден, что Верховная рада до конца года примет закон, запрещающий ввоз в страну российской литературы.

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"Убежден, парламент уже до конца года примет этот законопроект", - сказал Кириленко в эфире "Украинского радио".

По его словам, проект закона внесен в парламент правительством и призван защитить гуманитарное пространство Украины от "антиукраинских книг".

"Разрешительный принцип будет применяться только к книгам происхождением из Российской Федерации, все другие страны свободно могут импортировать согласно действующему законодательству", - заявил вице-премьер. В то же время Кириленко отметил, что ограничения не будут распространяться на русскоязычную литературу научной и художественной направленности, которая не содержит "антиукраинских высказываний".

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Кабинет министров Украины восьмого сентября одобрил проект закона об ограничении ввоза книг российского производства, который предусматривает создание экспертного совета по проверке содержания соответствующих книг и выдаче разрешения на их ввоз. В частности, экспертный совет будет проверять книги из Российской Федерации на предмет их "антиукраинского содержания" и принимать решение о возможности ввоза на территорию Украины.

В прошлом году Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины уже вводил запрет на ряд книг российских авторов. В этот список вошли 38 изданий. В частности, книги российских авторов Николая Старикова "Украина. Хаос и революция - оружие доллара", Александра Дугина "Евразийский реванш России", Андрея Фурсова "Холодный восточный вечер русской весны", Эдуарда Лимонова "Киев капут", Сергея Доренко "Донбасс - дымовая завеса Путина?", Сергея Глазьева "Катастрофа. От американской войны к мировой войне", Льва Вершинина "Евромайдан. "Кто уничтожил Украину?", Юрия Мухина "Массовые нарушения прав человека в ходе гражданского противостояния на Украине, 2013-2014 гг." и ряд других.

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