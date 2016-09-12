Рада до конца года может запретить ввоз "антиукраинских" книг из России

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КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко убежден, что Верховная рада до конца года примет закон, запрещающий ввоз в страну российской литературы.
"Убежден, парламент уже до конца года примет этот законопроект", - сказал Кириленко в эфире "Украинского радио".
По его словам, проект закона внесен в парламент правительством и призван защитить гуманитарное пространство Украины от "антиукраинских книг".
"Разрешительный принцип будет применяться только к книгам происхождением из Российской Федерации, все другие страны свободно могут импортировать согласно действующему законодательству", - заявил вице-премьер. В то же время Кириленко отметил, что ограничения не будут распространяться на русскоязычную литературу научной и художественной направленности, которая не содержит "антиукраинских высказываний".
Кабинет министров Украины восьмого сентября одобрил проект закона об ограничении ввоза книг российского производства, который предусматривает создание экспертного совета по проверке содержания соответствующих книг и выдаче разрешения на их ввоз. В частности, экспертный совет будет проверять книги из Российской Федерации на предмет их "антиукраинского содержания" и принимать решение о возможности ввоза на территорию Украины.
В прошлом году Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины уже вводил запрет на ряд книг российских авторов. В этот список вошли 38 изданий. В частности, книги российских авторов Николая Старикова "Украина. Хаос и революция - оружие доллара", Александра Дугина "Евразийский реванш России", Андрея Фурсова "Холодный восточный вечер русской весны", Эдуарда Лимонова "Киев капут", Сергея Доренко "Донбасс - дымовая завеса Путина?", Сергея Глазьева "Катастрофа. От американской войны к мировой войне", Льва Вершинина "Евромайдан. "Кто уничтожил Украину?", Юрия Мухина "Массовые нарушения прав человека в ходе гражданского противостояния на Украине, 2013-2014 гг." и ряд других.