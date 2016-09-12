Явка на парламентских выборах в Белоруссии составила 74,8%

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Палату представителей Национального собрания Белоруссии составила 74,8%. Об этом сообщила в понедельник председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

"Эта явка в основном совпадает с теми цифрами, которые были на парламентских выборах четыре года назад", - отметила она.

Глава ЦИК проинформировала, что "депутаты избраны по всем 110 избирательным округам".

Окончательные итоги

Ермошина также указала, что Центризбирком подведет окончательные итоги парламентских выборов к концу текущей недели.

"Надеюсь, мы в эту пятницу сможем подвести итоги выборов, и в течение 30 дней после проведения выборов, то есть последний возможный день - это 10 октября, откроется первая сессия Палаты представителей", - проинформировала председатель ЦИК.

Ермошина также сообщила, что ЦИК проанализирует предложения международных наблюдателей по итогам парламентских выборов и с учетом этого представит доклад президенту.

Политические партии

Ермошина указала, что политические партии в Палате представителей Национального собрания будут представлены 16 депутатами.

В частности, от Коммунистической партии в парламент войдут восемь человек, от Белорусский патриотической партии и Республиканской партии труда и справедливости - по три человека, от Либерально-демократической партии и Объединенной гражданской партии - по одному человеку. Остальные депутаты являются беспартийными. В парламенте предыдущего созыва работали всего пять представителей партий.

Кроме того, в парламент избрано 38 женщин. "Мы усилили гендерное представительство", - сказала глава ЦИК.

Она также сообщила, что свои места в парламенте сохранили 28 действующих депутатов, включая председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко, Валерия Бороденю, олимпийского призера Вадима Девятовского. Депутатами также стали певица Ирина Дорофеева, посол Белоруссси в Австрии Валерий Воронецкий, первый замглавы МВД Валентин Михневич, директор предприятия "Бабушкина крынка" Игорь Конончук, сенатор Игорь Марзалюк и другие.

"Избирательная кампания была более заметной и лучше запомнится нашим избирателям", - сказала Ермошина. По ее словам, отличительной чертой нынешней кампании является то, что властями был предоставлен более свободный, либеральный режим, а сами кандидаты вели более активную агитацию. "Никаких жалоб, свидетельствующих о нарушениях, не поступало", - сказала Ермошина.

Рекомендации ОБСЕ

Ермошина отметила, что значительная часть рекомендаций ОБСЕ по проведению выборов Палаты представителей Национального собрания была выполнена.

"Думаю, что значительная часть главных рекомендаций ОБСЕ была выполнена в той или иной мере в виде правоприменительной практики - это рекомендации Центральной комиссии прежде всего, ну и по тому свободному духу ведения предвыборной агитации, который тоже был практикой избирательной кампании", - сказала она. По словам главы ЦИК, не были выполнены те рекомендации, которые требовали внесения изменений в закон.

Ермошина также сообщила, что в Центризбирком поступило 32 письменных и 53 устных обращения, которые в основном касались жалоб на невключение в список избирателей, а также на то, что избирателю не пришло приглашение на выборы.

По мнению главы ЦИК, "более серьезные" жалобы могут поступить в ближайшие дни. При этом она напомнила, что жалобу на признание выборов недействительными имеет право подавать только кандидат в депутаты в течение трех дней после объявления официальных результатов выборов.

11 сентября в Белоруссии состоялись выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента). По данным ЦИК страны, депутаты избраны во всех округах. Выборы проходили по мажоритарной системе - в 110 округах выбирали 110 депутатов из 484 претендентов. Итоговая явка избирателей на нынешних выборах составила 74,8 %. На выборах парламента в 2012 году явка составила 74,61%.