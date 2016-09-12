Гройсман: в проекте бюджета Украины на 2017 год - приоритет на децентрализацию

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КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Глава украинского правительства Владимир Гройсман пообещал на этой неделе передать в парламент проект государственного бюджета Украины на 2017 год, основой которого является децентрализация.
"Новый бюджет является честным, понятным по доходам и расходам. Это будет план действий. Мы закладываем четкие приоритеты - децентрализация. Будем строить дороги, будем поддерживать аграриев", - сказал он в понедельник в видеообращении, размещенном в Facebook.
При этом он отметил, что "впервые бюджет будет передан вовремя". Гройсман также пообещал сделать все, чтобы запустить новые программы энергоэффективности.
Кроме того, в 2017 году правительство поддержит педагогов, начав процесс повышения зарплат.
Однако до передачи госбюджета в парламент его уже успели раскритиковать эксперты и политики. Среди его слабых мест называются расходы на оборону и соцстандарты. Как ранее заявлял президент Петр Порошенко, Украина планирует потратить на обеспечение обороноспособности страны 3% от ВВП в 2017 году, тогда как на эти цели в 2016 году планируется израсходовать 5% ВВП.
В то же время Гройсман неоднократно заявлял, что в 2017 году кабинет министров не будет сокращать расходы госбюджета.