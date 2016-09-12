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СМИ: спецслужбы Украины завербовали подростков для совершения диверсий в ДНР

Международная панорама
12 сентября, 10:30 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 12, сентября. /ТАСС
Как сообщает Донецкое агентство новостей, диверсантов завлекали сначала деньгами, затем шантажировали и запугивали наказанием за уже совершенные преступления
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ДОНЕЦК, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство государственной безопасности (МГБ) провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) задержало группу несовершеннолетних жителей, подозреваемых диверсиях на территории ДНР по заказу спецслужб Украины.

"МГБ ДНР раскрыта агентурная сеть спецслужб Украины и пресечена деятельность диверсионной группы, действовавшей на территории республики", - приводит данные ведомства Донецкое агентство новостей.

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По сообщению МГБ, в состав группы вошли семь подростков. Спецслужбы Украины завлекали диверсантов сначала деньгами (вознаграждение составляло от пять тысяч гривен ($187), потом шантажировали и запугивали наказанием за уже совершенные преступления.

"Установлено, что за период с мая 2015 года по июнь 2016 года группой несовершеннолетних... были совершены подрывы автомобилей гражданских лиц, военной машины связи, МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный - прим. ТАСС), служебного автомобиля ясиноватского городского отдела МВД и других гражданских и военных объектов", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время ведутся следственные и оперативные мероприятия по установлению всех участников диверсионной группы и степени вины каждого из них. МГБ ДНР призвало международные правозащитные организации обратить внимание на вовлеченность Киева в преступную и диверсионную деятельность несовершеннолетних лиц.

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