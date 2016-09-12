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Премьер Бельгии: миграция может помочь ФРГ, но для других стран это неактуально

Международная панорама
12 сентября, 10:34 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
Другие страны ЕС не имеют таких демографических проблем, которые есть в Германии, отметил Шарль Мишель
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БЕРЛИН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Миграционный кризис в Европе может помочь Германии в решении демографических проблем, но в других странах ЕС ситуация другая, именно поэтому правительствам непросто объяснить решение Берлина пустить к себе беженцев. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в интервью, которое было опубликовано в понедельник в немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Мы должны говорить правду. Я понимаю, какова ситуация в Германии, в плане демографии страна отличается от остальной Европы. Кроме того, я понимаю, почему (канцлер ФРГ) Ангела Меркель год назад так действовала. Однако мы должны понимать, что в некоторых странах ЕС нелегко объяснить общественности, почему было принято такое решение", - сказал он.

Премьер сказал, что с уважением относится к европейской политике Меркель и ценит то, что она делает для сообщества. "Однако я знаю, что есть различия между Германией и другими европейскими государствами. Другие страны не имеют таких демографических проблем", - отметил политик. "Я лишь говорю, что для Германии в будущем важно иметь молодых людей", - пояснил он.

Год назад Германия по решению Меркель приняла решение пустить на свою территорию сирийских беженцев, застрявших на вокзале в венгерской столице. Таким образом, были нарушены Дублинские соглашения, которые предписывали регистрировать соискателей убежища в стране первичного прибытия: то есть, если беженец ступает на территорию ЕС, к примеру, в Венгрии, то именно эта страна, и никакая другая, обязана его регистрировать и размещать. Меркель сказала, что действовала из гуманитарных соображений и по-другому поступить не могла, однако, по мнению ее политических оппонентов, именно это стало ложным сигналом и своего рода приглашением для тех сирийцев, афганцев и иракцев, которые изначально вообще не собирались уезжать в Европу.

В конечном итоге в минувшем году в ФРГ прибыли более 1 млн беженцев, правящая коалиция на фоне этого начала терять голоса избирателей, а евроскептики из "Альтернативы для Германии", напротив, становятся все популярнее.

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