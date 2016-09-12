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Глава миссии наблюдателей от СНГ: выборы в Белоруссии были открытыми и демократичными

Международная панорама
12 сентября, 10:51 UTC+3
Сергей Лебедев также положительно оценил то, что и у миссии ОБСЕ также не было замечаний
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МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Белоруссии были более открытыми и демократичными, чем предыдущие. Такую оценку дал руководитель миссии наблюдателей от СНГ председатель Исполкома - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"Нынешние выборы были более прозрачными, более организованными, более открытыми и демократичными", - заявил Лебедев.

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"Выборы прошли спокойно и организованно", - подчеркнул он.

Миссия наблюдателей от СНГ признала, что в Белоруссии было "обеспечено свободное волеизъявление граждан, выборы проведены в соответствии с конституцией и избирательным законодательством республики". Наблюдатели отмечают "прозрачность, открытость и свободный характер" парламентских выборов.

По словам Лебедева, "отрадно, что и у миссии ОБСЕ на момент нашей вчерашней встречи не было никаких замечаний". "Они подтвердили, что констатируют улучшение выборов, законодательства. На вчерашний день у них была информация только позитивная", - сказал глава миссии.

11 сентября в Белоруссии состоялись выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента). По данным ЦИК страны, депутаты избраны во всех округах. Выборы проходили по мажоритарной системе - в 110 округах выбирали 110 депутатов из 484 претендентов. Итоговая явка избирателей на нынешних выборах составила 74,8 %. На выборах парламента в 2012 году явка составила 74,61%.

По данным МИД Белоруссии, в страну приехало множество международных наблюдателей. СНГ представили 333 эксперта, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ - 341 человек, Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ - 39 человек, Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) - 19 человек, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) - 9 человек. Кроме того, были аккредитованы в качестве наблюдателей 65 представителей дипломатического корпуса и 14 членов иностранных ЦИК. На выборах работали также более 30 тыс. национальных наблюдателей.

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