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Вооруженные люди совершили нападение на больницу в Афганистане

Международная панорама
12 сентября, 10:52 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 12, сентября. /ТАСС
Между нападающими и охраной завязалась перестрелка
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ИСЛАМАБАД, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные боевики совершили в понедельник нападение на больницу в южном афганской городе Кандагар, сообщило агентство Синьхуа. Между нападающими и охраной завязалась перестрелка.

Как сообщает на своей странице в социальной сети Twitter телеканал Tolo News, в здание больницы ворвались двое вооруженных мужчин.

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