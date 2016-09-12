Вооруженные люди совершили нападение на больницу в Афганистане

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ИСЛАМАБАД, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные боевики совершили в понедельник нападение на больницу в южном афганской городе Кандагар, сообщило агентство Синьхуа. Между нападающими и охраной завязалась перестрелка.
Как сообщает на своей странице в социальной сети Twitter телеканал Tolo News, в здание больницы ворвались двое вооруженных мужчин.
#Kandahar - reports indicate two armed men have entered Mirwais Hospital in Kandahar city. Gunfire can be heard from the area— TOLOnews (@TOLOnews) 12 сентября 2016 г.