Вооруженные люди совершили нападение на больницу в Афганистане

ИСЛАМАБАД, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные боевики совершили в понедельник нападение на больницу в южном афганской городе Кандагар, сообщило агентство Синьхуа. Между нападающими и охраной завязалась перестрелка.

Как сообщает на своей странице в социальной сети Twitter телеканал Tolo News, в здание больницы ворвались двое вооруженных мужчин.

#Kandahar - reports indicate two armed men have entered Mirwais Hospital in Kandahar city. Gunfire can be heard from the area — TOLOnews (@TOLOnews) 12 сентября 2016 г.