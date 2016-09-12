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На востоке Турции прогремел мощный взрыв

Международная панорама
12 сентября, 11:21 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
По данным местного телеканала, взрыв произошел неподалеку от регионального отделения правящей партии
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АНКАРА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Мощный взрыв прогремел в турецком городе Ван на востоке страны. По данным телеканала NTV, бомба взорвалась в районе регионального отделения правящей партии и губернаторства.

Данные о пострадавших еще не поступали, но на место происшествия направлено большое количество машин скорой помощи.

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