На востоке Турции прогремел мощный взрыв

АНКАРА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Мощный взрыв прогремел в турецком городе Ван на востоке страны. По данным телеканала NTV, бомба взорвалась в районе регионального отделения правящей партии и губернаторства.

Данные о пострадавших еще не поступали, но на место происшествия направлено большое количество машин скорой помощи.