МИД КНР: соглашение РФ и США по Сирии важно для политического урегулирования кризиса

Похолодание ожидается в Москве на этой неделеМосква 12 сентября, 11:46
Объем экспорта ПГК из Западной Сибири в августе 2016 года увеличился на 16%Транспорт 12 сентября, 11:28
"Галс-Девелопмент": комплекс апартаментов "Сады Пекина" введен в эксплуатациюНовости партнеров 12 сентября, 10:57
Ученый: глубина полярного озера Большое Щучье может достигать 165 метровНовости Урала 12 сентября, 10:43
Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. Видеотрансляция завершенаПолитика 12 сентября, 10:31
Уральские ученые разработали титановые импланты на 40% дешевле импортныхНаука 12 сентября, 10:31
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше летПолитика 12 сентября, 10:00
Экс-гендиректор "Сибтрубопроводстроя" предстанет перед судомСибирь 12 сентября, 9:58
Более 40 га газонов разбили на пересечениях МКАД с вылетными магистралямиМосква 12 сентября, 9:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Китай приветствует договоренности между Россией и США о прекращении огня в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Китай приветствует соглашение между Россией и США по Сирии. Прекращение насилия важно для политического урегулирования кризиса, а также улучшения гуманитарной ситуации и борьбы с терроризмом. Мы призываем все стороны в Сирии выполнять условия прекращения огня", - отметила она.
На минувшей неделе глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, а также вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы людей. Режим прекращения боевых действий начал действовать 12 сентября с 00:00 мск.