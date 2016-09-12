МИД КНР: соглашение РФ и США по Сирии важно для политического урегулирования кризиса

ПЕКИН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Китай приветствует договоренности между Россией и США о прекращении огня в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай приветствует соглашение между Россией и США по Сирии. Прекращение насилия важно для политического урегулирования кризиса, а также улучшения гуманитарной ситуации и борьбы с терроризмом. Мы призываем все стороны в Сирии выполнять условия прекращения огня", - отметила она.

На минувшей неделе глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, а также вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы людей. Режим прекращения боевых действий начал действовать 12 сентября с 00:00 мск.