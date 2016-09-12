Глава Каталонии пообещал провести в 2017 году либо референдум, либо выборы

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МАДРИД, 12 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Председатель правительства испанской Каталонии Карлес Пучдемон пообещал, что до сентября 2017 года будет объявлено о проведении либо референдума о независимости, либо выборов в автономии. Об этом он заявил в понедельник в интервью радиостанции Каталонии.
По словам лидера области, он обратится к Мадриду с предложением о референдуме, который, по подсчетам Пучдемона, мог бы состояться в июне-июле будущего года. При этом каталонский премьер уклонился от ответа, готов ли он провести данный опрос в одностороннем порядке.
По мнению лидера Каталонии, "референдум должен носить обязательный характер и придерживаться стандартов, принятых во всем мире". Пучдемон добавил, что если проведение подобного опроса "осуществимо и безопасно", то "нужно продолжать настаивать" на этом. "Референдум является лучшим инструментом, никто в мире в этом не сомневается", - считает он. Глава области при этом уточнил, что, если не удастся провести опрос, будет объявлено о проведении новых выборов в области.
Каталония - автономное сообщество на северо-востоке Испании. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 27 июля парламент автономной области одобрил план выхода из состава Испании. Инициативу поддержали сепаратистская коалиция "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство", которые обладают большинством в каталонском парламенте.
В документе, в частности, предусматривается создание "одностороннего механизма" для независимости автономии, а также проведение новых парламентских выборов и разработку проекта конституции. Тем не менее 1 августа Конституционный суд (КС) Испании принял к рассмотрению иск правительства королевства о незаконности резолюции, одобренной парламентом Каталонии. Таким образом, согласно статье 161.2 конституции Испании, действие резолюции автоматически приостанавливается до вынесения вердикта КС.