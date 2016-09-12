Эксперт: причиной авиакатастрофы под Смоленском была плохая подготовка командира

ВАРШАВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Авиакатастрофа польского президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском произошла из-за того, что за штурвалом этого самолета был плохо подготовленный пилот, на которого оказывалось давление со стороны высокопоставленных пассажиров. Такое мнение высказал заслуженный пилот Ежи Гжедзельский в польском авиаблоге, ссылку на который распространил глава государственной комиссии республики по расследованию авиационных происшествий Мачей Ласек.

"Для полета в Смоленск за штурвал сел пилот, не располагающий в полной мере полномочиями капитана", - отметил пилот. По словам Гжедзельского, командир экипажа после получения сообщения о видимости менее 100 метров должен был действовать по инструкции и уйти на запасной аэродром, а не дожидаться распоряжений от высокопоставленных пассажиров. Как известно из стенограмм, за 11 минут до крушения пилоту сообщили, что "президент еще не решил, что делать дальше".

"Капитан должен знать, что делать, и решать только ему. Он отвечает за жизни всех, кто находится на борту, а не пассажир, пусть даже и самый важный. Кабина должна быть абсолютно стерильной. Там же был просто бардак: не было понятно, кто руководит, капитан не мог избавиться от гостей, самолет летел к земле в условиях видимости менее 100 метров", - подчеркнул Гжедзельский.

Эксперт назвал "чистым самоубийством" тот факт, что глава экипажа проигнорировал сигналы системы предупреждения о сближении с землей TAWS. "Пилот хотел сесть любой ценой. Давление на него, не обязательно только на словах, было настолько сильным, что они столкнулись с землей на расстоянии 900 метров от начала полосы", - напомнил он.

Гжедзельский утверждает, что комиссия по расследованию авиапроисшествий, выяснявшая причины крушения непосредственно после трагедии, сделала все профессионально. "Если бы эту работу рассматривала лучшая американская комиссия NTSB (Национальный совет по безопасности на транспорте), результат был бы идентичным. Единственное - была бы снята какая-либо ответственность с диспетчеров на вышке", - указал он.

Катастрофа и ее расследование

10 апреля 2010 года в результате авиакатастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 находившихся на борту пассажиров, в том числе президент республики Лех Качиньский. Расследование обстоятельств трагедии продолжается прокуратурами как в Польше, так и в России.

В марте текущего года после прихода к власти партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" Антоний Мачеревич, ставший министром обороны в новом правительстве, инициировал возобновление работы по этому делу комиссии по расследованию авиационных происшествий. По его утверждению, прежние ее члены недостаточно тщательно провели анализ и не учли многие факторы.

15 сентября члены новой комиссии впервые встретятся с представителями СМИ и представят первые итоги своей работы. В минувшее воскресенье глава комиссии Вацлав Берчиньский заявил, что на этой встрече будут представлены новые доказательства, которые могут повлиять на характер предъявляемых польской стороной обвинений в адрес российских диспетчеров с неумышленного на умышленное доведение до катастрофы в воздухе.