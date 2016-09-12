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Правительство Болгарии не планирует обсуждать замену кандидата на пост генсека ООН

Международная панорама
12 сентября, 13:36 UTC+3 /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин
Данный вопрос не стоит на повестке дня запланированного на 13 сентября заседания кабмина, уточнила вице-премьер страны Румяна Бычварова
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СОФИЯ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Вице-премьер Болгарии Румяна Бычварова не имеет информации о том, что правительство страны намерено обсудить возможную замену выдвинутой от страны кандидатуры на пост генерального секретаря ООН Ирины Боковой. Об этом Бычварова сообщила в интервью "Нова телевизия".

"У меня нет информации о том, что правительство будет обсуждать вопрос о замене кандидатуры Ирины Боковой на пост главы ООН на кандидатуру Кристалины Георгиевой", - сказала Бычварова.

Она уточнила, что в повестке дня запланированного на 13 сентября заседания кабмина этого вопроса нет. При этом, по ее мнению, в настоящее время Бокова в качестве кандидата на высший пост в ООН "выглядит неубедительно".

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Перспективы замены кандидатуры от Болгарии в центре внимания всех местных СМИ. Газеты обращают внимание на заявление МИД России о том, что попытки отдельных государств повлиять на выдвижение странами своих кандидатов на пост генерального секретаря ООН неприемлемы, а сообщения о том, что Россия могла поддержать такие действия, - ложь. Также приводятся мнения болгарских и зарубежных политиков, которые уверены в том, что "отказ Болгарии от кандидатуры Боковой на пост генсека ООН будет ошибкой".

Болгарская газета "Труд" в понедельник публикует официальную позицию группы поддержки Боковой в качестве кандидата на пост в ООН.

"Ирина Бокова - единственный официальный кандидат в состязании за пост генерального секретаря ООН, которая на практике реально не имеет поддержки в собственном государстве ... Правительство Болгарии должно категорически отвергнуть слухи и поддержать своего официального кандидата. Принцип соревнований: номинированы личности, побеждают или проигрывают государства", - подчеркивает группа поддержки Боковой.

Ирина Бокова, возглавляющая ЮНЕСКО, 11 февраля 2016 года была выдвинута в качестве кандидата на пост генерального секретаря ООН постоянным представительством Болгарии при Организации. Ранее в болгарских СМИ появились утверждения, согласно которым правительство страны и лично премьер-министр Бойко Борисов "готовы сделать опережающий ход с выдвижением Кристалины Георгиевой, чтобы болгарка могла занять авторитетную должность". Сообщалось также, что канцлер Германии Ангела Меркель якобы уговорила президента РФ Владимира Путина поддержать в качестве кандидата от Болгарии на пост генерального секретаря ООН Кристалину Георгиеву.

Пост генерального секретаря ООН, который с 2007 года занимает южнокореец Пан Ги Мун, станет вакантным 1 января. Согласно существующим правилам, для назначения на эту должность претенденту необходимо набрать девять голосов "за", в том числе всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. После этого имя кандидата будет вынесено на утверждение Генеральной Ассамблеи.

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