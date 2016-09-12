Группа каталонских сепаратистов по случаю дня автономии сожгла фото короля и конституцию

МАДРИД, 12 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Группа участников демонстрации в испанской Каталонии по случаю Национального дня автономии (Диада) сжигала изображения короля Филиппа VI и страницы из конституции. Об этом сообщила в понедельник газета El Mundo.

По ее информации, после марша в Барселоне, который состоялся в воскресенье вечером, несколько десятков демонстрантов стали скандировать "Независимость", "Откроем границы", а также сожгли фотографии монарха и страницы из испанской конституции. Отмечается, что акция была организована сепаратистским объединением "Кандидаты за народное единство".

11 сентября в пяти населенных пунктам Каталонии прошли многотысячные демонстрации по случаю Диады. Праздник приурочен к событиям начала сентября 1714 года, когда Барселона после длительной осады пала под натиском войск сторонников династии Бурбонов, и Каталония окончательно вошла в состав Испании.

Многие участники демонстраций принесли с собой "эстеладу": неофициальный флаг каталонских земель, который является символом сторонников независимости области. Большинство собравшихся надели футболки белого цвета с цифрой 11 на спине. Кроме того, участники синхронно поднимали вверх желтые круглые таблички, имитируя сердцебиение, а также скандировали: "Независимость". По разным оценкам, в демонстрациях приняли участие от 370 тыс. до 800 тыс. человек.

Прошлогодняя Диада в Барселоне собрала, по оценкам местной полиции, до 1,4 млн человек, а в шествии 2014 года приняли участие около 1,8 млн человек.