Власти Сирии намерены восстановить контроль над всей территорией страны

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БЕЙРУТ, 12 сентября. /ТАСС/. Сирийские власти в обязательном порядке восстановят контроль над всеми районами страны, в том числе теми, которые в настоящее время оккупированы террористическими группировками. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.
"Сирийское государство намерено восстановить (контроль) над всеми районами, занятыми сейчас террористами", - сказал сирийский президент, которого цитирует официальный сайт канцелярии главы государства. По словам Асада, Дамаск "восстановит и выстроит заново все, что было разрушено экстремистами в материальном и человеческом аспектах".
Как считает сирийский лидер, "настоящая свобода начинается с обеспечения безопасности и спокойствия". "Она продолжится с восстановлением разрушенного хозяйства и завершится принятием независимого общенационального решения", - добавил он.
Президент Сирии и члены сирийского руководства приняли в понедельник участие в праздничной молитве по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) в мечети Саад бен Муаз в столичном предместье Дарая, которое недавно была освобождено от экстремистских группировок.