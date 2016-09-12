Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Сирии намерены восстановить контроль над всей территорией страны

Международная панорама
12 сентября, 13:09 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 12, сентября. /ТАСС
Президент страны Башар Асад также заявил, что власти восстановят и выстроят заново все, что было разрушено экстремистами
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 12 сентября. /ТАСС/. Сирийские власти в обязательном порядке восстановят контроль над всеми районами страны, в том числе теми, которые в настоящее время оккупированы террористическими группировками. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

"Сирийское государство намерено восстановить (контроль) над всеми районами, занятыми сейчас террористами", - сказал сирийский президент, которого цитирует официальный сайт канцелярии главы государства. По словам Асада, Дамаск "восстановит и выстроит заново все, что было разрушено экстремистами в материальном и человеческом аспектах".

Как считает сирийский лидер, "настоящая свобода начинается с обеспечения безопасности и спокойствия". "Она продолжится с восстановлением разрушенного хозяйства и завершится принятием независимого общенационального решения", - добавил он.

Президент Сирии и члены сирийского руководства приняли в понедельник участие в праздничной молитве по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) в мечети Саад бен Муаз в столичном предместье Дарая, которое недавно была освобождено от экстремистских группировок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Асад, Башар Хафез
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали проект Ходорковского по поиску кандидата в президенты
2
Силуанов: Россия будет голосовать против предоставления Украине транша от МВФ
3
"Антонов" обойдется без российских комплектующих
4
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
5
СМИ: спецслужбы Украины завербовали подростков для совершения диверсий в ДНР
6
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
7
Independent: Россия станет сверхдержавой после сделки с США по Сирии
Темы дня
Реклама