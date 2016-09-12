ФРГ вновь отвергла требования Ципраса о выплате военных репараций Греции

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Вопрос выплаты репараций Греции за преступления национал-социалистов в годы Второй мировой войны с юридической точки зрения является закрытым. Об этом заявил сегодня в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает DPA.

Тема была в очередной раз поднята премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом на пресс-конференции в Салониках 11 сентября.

"Это является делом чести для Греции и народа страны", - сказал политик.

"Этот вопрос уже улажен как с юридической, так и с политической точек зрения", - прокомментировал высказывания Ципраса Зайберт.

В апреле прошлого года в Минфине Греции на заседании специальной парламентской комиссии по вопросам госдолга была озвучена сумма, которую стране, якобы, должна выплатить Германия - €278,7 млрд военных репараций за ущерб, нанесенный во время нацистской оккупации в 1941-1944 годах.

Германское правительство неоднократно подчеркивало, что считает вопрос о репарациях закрытым. В Берлине указывают на договор "Два плюс четыре" об окончательном урегулировании вопросов по Германии. Кроме того, немецкие власти ссылаются на юридический прецедент 2012 года по аналогичным требованиям Италии к ФРГ, которые не были удовлетворены.

Репарации, выплаченные Германией за убытки во Второй мировой войне. Досье