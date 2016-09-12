Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: сирийские курды присоединились к перемирию

Международная панорама
12 сентября, 14:50 UTC+3
Такое же решение приняла действующая при поддержке США оппозиционная коалиция "Силы демократической Сирии"
Материал из 1 страницы
© EPA/SEDAT SUNA

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Сирийские курды заявили о присоединении к перемирию, которое объявлено в соответствии с достигнутой в Женеве договоренностью между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Сил народной самообороны (СНС), боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз".

Смотрите также

Минобороны РФ: в Сирии заключено пять новых соглашений о примирении
Перемирие в Сирии вступило в силу в мусульманский праздник Ид аль-Адха
Лавров и Керри побили переговорный рекорд и достигли соглашения по Сирии

По данным агентства, о своем присоединении к перемирию объявила также действующая при поддержке США оппозиционная коалиция "Силы демократической Сирии", в которую входят отряды СНС.

Ливанская новостная служба "Либанкол" со ссылкой на  военного представителя СДС Ридора Халиля сообщает, что формирования СДС объявили о согласии "прекратить военные действия в соответствии с американо-российской договоренностью о перемирии".

Режим прекращения огня вступил в силу в понедельник с 00:00 по местному времени (совпадает с московским). 48-часовое перемирие, приуроченное мусульманскому празднику Ид аль-Адха (Курбан-байрам), как ожидается, будет продлено на более длительный срок.

Договоренность в Женеве

В минувшую субботу Лавров и Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса.

Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы человек.

Смотрите также
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо)
"Шанс вернуться в политическое русло": реакция на договоренности РФ и США по Сирии

Между тем большинство сирийских повстанцев скептически относятся к режиму прекращения боевых действий. Они считают крайне сложным выполнение одного из ключевых моментов договоренности - размежевания оппозиции. Вашингтон уже призвал умеренных противников Асада на деле доказать, что они не имеют ничего общего с экстремистами запрещенной во многих странах, в том числе в РФ, террористической организации "Джебхат ан-Нусра" изменившей свое название на "Джебхат Фатх аш-Шам".

В ином случае они могут стать целями совместной операции воздушных сил России и США.

По данным издания Financial Times, большинство оппозиционных лидеров не ждут ничего, кроме возможной передышки в несколько дней, пока перемирие не провалится.

"Они думают, что это - слабая авантюра администрации Обамы", - сказал один оппозиционный лидер, попросивший не называть его имени. "Стратегия будет такой: согласиться с любыми условиями сделки, подождать пока она кончится неудачей, и посмотреть, что будет дальше", - цитирует издание повстанца.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Варшаве прокомментировали обвинения РФ в недопуске поляков через границу с Белоруссией
2
СМИ: спецслужбы Украины завербовали подростков для совершения диверсий в ДНР
3
Александр Жуков: история с мельдонием - ошибка WADA, и она может дорого обойтись
4
"Антонов" обойдется без российских комплектующих
5
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
6
В Кремле прокомментировали проект Ходорковского по поиску кандидата в президенты
7
Песков: Путин обладает всей информацией о деле Захарченко
Темы дня
Реклама