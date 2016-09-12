СМИ: сирийские курды присоединились к перемирию

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КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Сирийские курды заявили о присоединении к перемирию, которое объявлено в соответствии с достигнутой в Женеве договоренностью между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Сил народной самообороны (СНС), боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз".
По данным агентства, о своем присоединении к перемирию объявила также действующая при поддержке США оппозиционная коалиция "Силы демократической Сирии", в которую входят отряды СНС.
Ливанская новостная служба "Либанкол" со ссылкой на военного представителя СДС Ридора Халиля сообщает, что формирования СДС объявили о согласии "прекратить военные действия в соответствии с американо-российской договоренностью о перемирии".
Режим прекращения огня вступил в силу в понедельник с 00:00 по местному времени (совпадает с московским). 48-часовое перемирие, приуроченное мусульманскому празднику Ид аль-Адха (Курбан-байрам), как ожидается, будет продлено на более длительный срок.
В минувшую субботу Лавров и Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса.
Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы человек.
Между тем большинство сирийских повстанцев скептически относятся к режиму прекращения боевых действий. Они считают крайне сложным выполнение одного из ключевых моментов договоренности - размежевания оппозиции. Вашингтон уже призвал умеренных противников Асада на деле доказать, что они не имеют ничего общего с экстремистами запрещенной во многих странах, в том числе в РФ, террористической организации "Джебхат ан-Нусра" изменившей свое название на "Джебхат Фатх аш-Шам".
В ином случае они могут стать целями совместной операции воздушных сил России и США.
По данным издания Financial Times, большинство оппозиционных лидеров не ждут ничего, кроме возможной передышки в несколько дней, пока перемирие не провалится.
"Они думают, что это - слабая авантюра администрации Обамы", - сказал один оппозиционный лидер, попросивший не называть его имени. "Стратегия будет такой: согласиться с любыми условиями сделки, подождать пока она кончится неудачей, и посмотреть, что будет дальше", - цитирует издание повстанца.