ПАСЕ призвала Белоруссию незамедлительно приступить к реформе правовой системы

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Белоруссия нуждается в незамедлительном реформировании своей правовой системы. Об этом заявила в понедельник журналистам глава миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на парламентских выборах в Белоруссии Гизелла Вурм.

"Эти выборы показали, что Белоруссии как европейской стране нужна конкурентная политическая система с сильными политическими партиями. В этой связи надо незамедлительно начать работу по реформированию правовой системы, которая является ключевым элементом политической стабильности", - сказала представитель ПАСЕ.

По ее словам, ПАСЕ направила на выборы в Белоруссию делегацию наблюдателей, представляющих восемь стран Совета Европы. "Вчера в ходе голосования мы направили восемь групп наблюдателей в Минск и его окрестности, а также в Витебскую область. Наши наблюдатели отметили, что голосование проходило спокойно и организованно", - заявила Вурм.

11 сентября в Белоруссии состоялись выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента). По данным ЦИК страны, депутаты избраны во всех округах. Выборы проходили по мажоритарной системе - в 110 округах выбирали 110 депутатов из 484 претендентов. Итоговая явка избирателей на нынешних выборах составила 74,8% (на выборах парламента в 2012 году явка составила 74,61%).