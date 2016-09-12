Боевики обстреляли три района Алеппо, погиб один, ранены 17 человек

СМИ: ЕСПЧ признал время на дорогу до работы частью рабочего дняМеждународная панорама 12 сентября, 15:55
Морской терминал в Калининградской области планируется построить к лету 2018 годаТранспорт 12 сентября, 15:47
СМИ: советник главаря ИГ и еще почти 40 боевиков уничтожены в ИракеМеждународная панорама 12 сентября, 15:29
Медведев: проект по благоустройству "Наш двор" стоит вывести на общероссийский уровеньОбщество 12 сентября, 15:17
МИД РФ: попытки увязать открытие участков на Украине с голосованием в Крыму смехотворныПолитика 12 сентября, 15:16
Тамара Гвердцители и Хор Турецкого & SOPRANO выступили на фестивале "Спасская башня"Новости партнеров 12 сентября, 15:15
Ростуризм в связи со взрывом в Турции призывает россиян не покидать курортные зоныОбщество 12 сентября, 15:12
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". ДосьеБиографии и справки 12 сентября, 15:05
Трамп пожелал Клинтон скорейшего выздоровленияМеждународная панорама 12 сентября, 15:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Боевики вооруженной оппозиции обстреляли из реактивных систем залпового огня три района Алеппо (360 км от Дамаска), которые находятся под защитой сирийской армии.
В результате погиб один мирный житель, 17 получили ранения.
Как сообщил информационный портал "Сурия аль-Эн", снаряды разорвались в кварталах Эль-Абара, Дждейда и Эль-Хамдания.
Пока неизвестно, какая именно группировка нарушила вступившее в силу перемирие в Сирии, которое приурочено мусульманскому празднику Ид аль-Адха (Курбан-байрам).