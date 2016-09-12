Боевики обстреляли три района Алеппо, погиб один, ранены 17 человек

БЕЙРУТ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Боевики вооруженной оппозиции обстреляли из реактивных систем залпового огня три района Алеппо (360 км от Дамаска), которые находятся под защитой сирийской армии.

В результате погиб один мирный житель, 17 получили ранения.

Как сообщил информационный портал "Сурия аль-Эн", снаряды разорвались в кварталах Эль-Абара, Дждейда и Эль-Хамдания.

Пока неизвестно, какая именно группировка нарушила вступившее в силу перемирие в Сирии, которое приурочено мусульманскому празднику Ид аль-Адха (Курбан-байрам).