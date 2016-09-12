СМИ: Аббасу и Нетаньяху предложили провести встречу в Люксембурге

Глава Краснодарского края: локомотивами развития региона остаются АПК, туризм и транспортНовости партнеров 12 сентября, 15:55
СМИ: ЕСПЧ признал время на дорогу до работы частью рабочего дняМеждународная панорама 12 сентября, 15:55
Морской терминал в Калининградской области планируется построить к лету 2018 годаТранспорт 12 сентября, 15:47
СМИ: советник главаря ИГ и еще почти 40 боевиков уничтожены в ИракеМеждународная панорама 12 сентября, 15:29
Медведев: проект по благоустройству "Наш двор" стоит вывести на общероссийский уровеньОбщество 12 сентября, 15:17
МИД РФ: попытки увязать открытие участков на Украине с голосованием в Крыму смехотворныПолитика 12 сентября, 15:16
Тамара Гвердцители и Хор Турецкого & SOPRANO выступили на фестивале "Спасская башня"Новости партнеров 12 сентября, 15:15
Ростуризм в связи со взрывом в Турции призывает россиян не покидать курортные зоныОбщество 12 сентября, 15:12
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". ДосьеБиографии и справки 12 сентября, 15:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель предложил организовать встречу президента Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Люксембурге. Об этом, как сообщила в понедельник газета The Jerusalem Post, заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с Беттелем.
"Премьер-министр Беттель пригласил меня в Люксембург и заявил, что палестинцы тоже могут туда приехать", - цитирует газета слова Нетаньяху.
Премьер Израиля добавил, что встреча, таким образом, может состояться или в Москве, или в Люксембурге, упоминая предложение России о проведении переговоров в Москве. "Мы рассмотрим либо одно, либо любое другое место," - сказал Нетаньяху, повторив, что Израиль "всегда готов к прямым переговорам без предварительных условий".
8 сентября российская сторона подтвердила готовность организовать в Москве встречу Аббаса и Нетаньяху.