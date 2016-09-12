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СМИ: Аббасу и Нетаньяху предложили провести встречу в Люксембурге

Международная панорама
12 сентября, 15:25 UTC+3
Премьер Израиля заявил, что встреча, таким образом, может состояться или в Москве, или в Люксембурге
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель предложил организовать встречу президента Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Люксембурге. Об этом, как сообщила в понедельник газета The Jerusalem Post, заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с Беттелем.

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"Премьер-министр Беттель пригласил меня в Люксембург и заявил, что палестинцы тоже могут туда приехать", - цитирует газета слова Нетаньяху.

Премьер Израиля добавил, что встреча, таким образом, может состояться или в Москве, или в Люксембурге, упоминая предложение России о проведении переговоров в Москве. "Мы рассмотрим либо одно, либо любое другое место," - сказал Нетаньяху, повторив, что Израиль "всегда готов к прямым переговорам без предварительных условий".

8 сентября российская сторона подтвердила готовность организовать в Москве встречу Аббаса и Нетаньяху.

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Персоны
Аббас, Махмуд Беттель, Ксавье Нетаньяху, Биньямин
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Израиль - Палестина. Конфликт
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