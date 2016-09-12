СМИ: советник главаря ИГ и еще почти 40 боевиков уничтожены в Ираке

АБУ-ДАБИ, 12 сентября. /ТАСС/. Почти 40 террористов, входящих в запрещенную в РФ группировку "Исламское государство" (ИГ), были уничтожены за минувшие сутки в результате ударов ВВС международной коалиции в северной иракской провинции Найнава. Об этом в понедельник сообщил телеканал "Ас-Сумария".

По его данным, среди 37 ликвидированных экстремистов - Абу Ибрагим аль-Хадиди, который в течение последнего времени был советником главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Колонна автомобилей, в одном из которых находился Аль-Хадиди, была атакована с воздуха близ деревни Газиль южнее Мосула. Вместе с приближенным главаря ИГ были уничтожены 20 сопровождавших его боевиков.

Также указывается, что при бомбардировке штаба ИГ в пригороде Мосула был уничтожен еще один представитель "высшей касты" ИГ - Висам Исмаил ас-Сабауи. Он отвечал в Мосуле за мобилизацию новобранцев в особое подразделение ИГ - "Львята халифата", в которое входят подростки, прошедшие спецкурсы по подготовке террористов-смертников.

"Львята халифата"

Формирование "Львята халифата" было создано ИГ в начале 2015 года. В него исламисты рекрутируют несовершеннолетних юношей, которые проходят специальную военную и идеологическую подготовку, основанную на воинствующем исламе. Ранее подростки использовались только для передачи на передовые позиции боеприпасов, медикаментов, воды и продовольствия, а также сбора разведданных. Однако в последнее время "львята" непосредственно участвуют в боевых действиях и все чаще становятся смертниками при проведении терактов.

Несколько раз подростки из этого спецотряда ИГ совершали кровавые расправы над пленниками, о чем свидетельствуют распространенные террористами видеозаписи.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика "Исламское государство" в Ираке и Сирии Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС