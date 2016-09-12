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СМИ: вооруженная сирийская оппозиция в ближайшие часы заявит о присоединении к перемирию

Международная панорама
12 сентября, 16:59 UTC+3 КАИР 12, сентября. /ТАСС
Источник в рядах оппозиционеров подчеркнул, что в заявлении будет "много жестких слов, выражающих сомнения и замечания"
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КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные группы сирийской оппозиции в ближайшее время выступят с заявлением о присоединении к перемирию, соглашение о котором ранее было достигнуто в Женеве между госсекретарем США Джоном Керри и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник в рядах сирийской оппозиции.

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"Решение принято, - приводит агентство его слова. - В ближайшие несколько часов мы выступим с заявлением, в котором объявим об этом, хотя в нем будет много жестких слов, выражающих сомнения и замечания". "Однако в конечном счете мы согласны", - сказал он.

На минувшей неделе глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, а также вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы людей.

Режим прекращения боевых действий начинает действовать с 12 сентября.

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