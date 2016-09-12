Профсоюзы Украины: долг по зарплате шахтерам составляет почти $33 млн

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КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Задолженность по оплате труда перед украинскими шахтерами со стороны государства составляет 890 млн гривен ($33 млн). Об этом сообщила пресс-служба Конфедерации свободных профсоюзов Украины.
"Долг по зарплате вместе с начислениями перед шахтерами государственных шахт сейчас составляет 890 млн гривен", - говорится в сообщении.
Ранее глава Минэнерго Украины Игорь Насалик заявил о почти полном погашении долгов перед шахтерами. По его словам, задолженность по зарплате перед украинскими шахтерами снизилась до уровня фонда месячной зарплаты и составляет 355 млн гривен ($13 млн). Министр пообещал, что в ближайшее время правительство полностью снимет вопрос о долгах перед шахтерами.
Кроме того, добавил Насалик, правительством Украины разработана программа развития угольной промышленности, которая предполагает не только развитие, но и ликвидацию части шахт с адаптацией шахтеров и приватизацию.
Правительство Украины не выплатило шахтерам некоторых угледобывающих предприятиях в полном объеме зарплату за декабрь прошлого года. Ряду шахт зарплата не выплачена в полном объеме с июня, что в сумме существенно превышает данные украинской власти.