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Профсоюзы Украины: долг по зарплате шахтерам составляет почти $33 млн

Международная панорама
12 сентября, 17:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, сентября. /ТАСС
Ранее глава Минэнерго страны заявил о почти полном погашении долгов
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КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Задолженность по оплате труда перед украинскими шахтерами со стороны государства составляет 890 млн гривен ($33 млн). Об этом сообщила пресс-служба Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

"Долг по зарплате вместе с начислениями перед шахтерами государственных шахт сейчас составляет 890 млн гривен", - говорится в сообщении.

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Ранее глава Минэнерго Украины Игорь Насалик заявил о почти полном погашении долгов перед шахтерами. По его словам, задолженность по зарплате перед украинскими шахтерами снизилась до уровня фонда месячной зарплаты и составляет 355 млн гривен ($13 млн). Министр пообещал, что в ближайшее время правительство полностью снимет вопрос о долгах перед шахтерами.

Кроме того, добавил Насалик, правительством Украины разработана программа развития угольной промышленности, которая предполагает не только развитие, но и ликвидацию части шахт с адаптацией шахтеров и приватизацию.

Правительство Украины не выплатило шахтерам некоторых угледобывающих предприятиях в полном объеме зарплату за декабрь прошлого года. Ряду шахт зарплата не выплачена в полном объеме с июня, что в сумме существенно превышает данные украинской власти.

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