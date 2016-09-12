Польский евродепутат предлагает запретить въезд в ЕС последователям Бандеры

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ВАРШАВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польский депутат Европейского парламента Януш Корвин-Микке выступил с инициативой запретить въезд в ЕС украинским политикам, одобряющим идеологию Степана Бандеры. Соответствующее заявление распространила его партия "Корвин".
По словам политика, если Евросоюз может запретить въезд на свою территорию представителям администрации Белоруссии из-за подозрений в фальсификации выборов, то аналогичные меры можно применить и к украинским политикам.
"На мой взгляд, проповедование геноцида хуже, чем любые мошеннические выборы. Мы постараемся внести предложение, чтобы Европарламент попросил Еврокомиссию принять те же меры, что и в отношении должностных лиц режима Лукашенко, по отношению к украинским политикам, которые одобряют действия Степана Бандеры ... Это довольно трудная задача. Нам нужно собрать союзников из семи различных политических групп, но я думаю, мы справимся", - сказал евродепутат.