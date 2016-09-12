Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Зимбабве открыл памятник самому себе

Международная панорама
12 сентября, 17:44 UTC+3
Скульптура изображает Роберта Мугабе в карикатурном виде с поднятой над головой рукой, сжатой в кулак
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Зимбабве Роберт Мугабе открыл памятник самому себе.

Скульптура изображает лидера страны в карикатурном виде с поднятой над головой рукой, сжатой в кулак, сообщает издание The Zimbabwean.

Высота монумента 3,8 метра, на его создание ушло более полугода.

По словам скульптора Доменика Бенхуры, он старался сделать статую настолько большой, насколько это возможно. "Президент у нас - это номер один, и я старался, чтобы памятник производил сильное впечатление", - заявил он.

Однако общественность высмеяла скульптуру в соцсетях, назвав ее "Суперменом в стиле Симпсонов". Другие критики считают, что, создав эту скульптуру, "автор совершил творческое самоубийство".

92-летний Мугабе - самый пожилой в мире лидер государства, он руководит своей страной с 1980 года, когда она получила независимость. В 2018 году зимбабвийский лидер намерен вновь баллотироваться на выборах президента.

Смотрите также

Мугабе намерен баллотироваться на выборах президента Зимбабве в 2018 году
Президент Зимбабве призвал прекратить разговоры о его скорой кончине
Самый старый в мире глава государства, президент Зимбабве получает $12 тысяч в месяц

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Зимбабве
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
2
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
3
Александр Лукашенко: не надо нас гнобить за то, что мы разговариваем с Западом
4
МПК запретил вручать россиянам награды на Кубке мира по танцам на колясках в Петербурге
5
В Варшаве прокомментировали обвинения РФ в недопуске поляков через границу с Белоруссией
6
Силуанов: Россия против предоставления Украине транша МВФ
7
Восемь водителей из стреляющего свадебного кортежа в Москве оштрафованы
Темы дня
Реклама