Президент Зимбабве открыл памятник самому себе

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Зимбабве Роберт Мугабе открыл памятник самому себе.

Скульптура изображает лидера страны в карикатурном виде с поднятой над головой рукой, сжатой в кулак, сообщает издание The Zimbabwean.

Высота монумента 3,8 метра, на его создание ушло более полугода.

По словам скульптора Доменика Бенхуры, он старался сделать статую настолько большой, насколько это возможно. "Президент у нас - это номер один, и я старался, чтобы памятник производил сильное впечатление", - заявил он.

Однако общественность высмеяла скульптуру в соцсетях, назвав ее "Суперменом в стиле Симпсонов". Другие критики считают, что, создав эту скульптуру, "автор совершил творческое самоубийство".

92-летний Мугабе - самый пожилой в мире лидер государства, он руководит своей страной с 1980 года, когда она получила независимость. В 2018 году зимбабвийский лидер намерен вновь баллотироваться на выборах президента.