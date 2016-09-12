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Лукашенко: Белоруссия нужна Западу и России

Международная панорама
12 сентября, 17:48 UTC+3 МИНСК МИНСК 12, сентября. /ТАСС
Президент Белоруссии в интервью ТАСС призвал также не упрекать страну в ее стремлении "разговаривать с Евросоюзом"
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МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Белоруссия готова развивать отношения с Россией и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с Западом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Белоруссия нужна Западу и России. И они нам нужны", - отметил президент республики.

Интервью

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко: не надо нас гнобить за то, что мы разговариваем с Западом

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Он призвал не упрекать Белоруссию в ее стремлении "разговаривать с Евросоюзом, как некоторые в России это делают". В свою очередь, отметил Лукашенко, во время встреч с представителями ЕС и США он просит их не ставить Белоруссию перед выбором - Запад или Россия. По его словам, "вопрос, с кем мы, с Западом или Россией, не задавайте, он не стоит".

Белорусский лидер заявил, что Запад - это высокотехнологичные государства. "Экономика - часть жизни нашей страны. Как мы с ними не можем иметь отношения?", - заметил президент. Лукашенко добавил, что "нам очень важны отношения с Европейским союзом, с Западом, но достойные".

Президент сказал, что в свое время Запад предлагал ему отвернуться от России в обмен на отмену санкций. "Но мы на это не пошли. И тогда, когда передо мной стоял этот вопрос, я сказал: "Я дружбой с русскими не торгую. Это был мой ответ всему Западу", - заявил глава республики.

"Поэтому не надо нас гнобить за то, что мы разговариваем с Западом, и не надо нас толкать в сторону от России", - сказал Лукашенко. "Судьба наша такая, что мы оказались в центре, на этом перекрестке, нам здесь жить", - заявил президент Белоруссии.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС

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