Опрос: партия Меркель и социал-демократы не смогут сформировать коалицию в Берлине

БЕРЛИН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) может лишиться места в правительстве федеральной земли Берлин. Консерваторам может не хватить голосов на предстоящих парламентских выборах в столице для того, чтобы продолжить править в коалиции с социал-демократами, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые опубликованы сегодня в электронной версии газеты "Тагесшпигель".

Согласно социологам из института Civey, Социал-демократическая партия Германии наберет 21,4% голосов, а ХДС - 17,4%. Таким образом, у правящей в настоящий момент коалиции, состоящей из этих политических сил, больше не будет абсолютного большинства. При этом обе партии потеряют 7% и 5,9%, соответственно, по сравнению с последними парламентскими выборами в этой федеральной земле в 2011 году.

Зеленые, согласно опросу, в котором участвовали 1910 авторизованных пользователей Интернета, наберут 18,8%, Левая партия 16%, "Альтернатива для Германии" 13%, Свободная демократическая партия 5,9%. Таким образом, самым вероятным вариантом может стать формирование коалиции из СДПГ, зеленых и левых. ХДС и другие партии, которые преодолеют пятипроцентный барьер, в таком случае окажутся в оппозиции.

Выборы в парламент Берлина - Палату депутатов - состоятся 18 сентября. По итогам голосования будут распределены депутатские мандаты и сформировано правительство этой федеральной земли.