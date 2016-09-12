Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опрос: партия Меркель и социал-демократы не смогут сформировать коалицию в Берлине

Международная панорама
12 сентября, 18:36 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
Выборы в парламент Берлина - Палату депутатов - состоятся 18 сентября
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) может лишиться места в правительстве федеральной земли Берлин. Консерваторам может не хватить голосов на предстоящих парламентских выборах в столице для того, чтобы продолжить править в коалиции с социал-демократами, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые опубликованы сегодня в электронной версии газеты "Тагесшпигель".

Смотрите также
Уровень поддержки Меркель среди граждан Германии упал до минимума за последние 5 лет

Согласно социологам из института Civey, Социал-демократическая партия Германии наберет 21,4% голосов, а ХДС - 17,4%. Таким образом, у правящей в настоящий момент коалиции, состоящей из этих политических сил, больше не будет абсолютного большинства. При этом обе партии потеряют 7% и 5,9%, соответственно, по сравнению с последними парламентскими выборами в этой федеральной земле в 2011 году.

Зеленые, согласно опросу, в котором участвовали 1910 авторизованных пользователей Интернета, наберут 18,8%, Левая партия 16%, "Альтернатива для Германии" 13%, Свободная демократическая партия 5,9%. Таким образом, самым вероятным вариантом может стать формирование коалиции из СДПГ, зеленых и левых. ХДС и другие партии, которые преодолеют пятипроцентный барьер, в таком случае окажутся в оппозиции.

Выборы в парламент Берлина - Палату депутатов - состоятся 18 сентября. По итогам голосования будут распределены депутатские мандаты и сформировано правительство этой федеральной земли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Германия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВФ "нечего добавить" к тому, что он уже говорил по поводу украинской программы
2
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США
3
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
4
СК: школьник умер на уроке физкультуры в Подмосковье
5
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
6
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
7
Александр Лукашенко: только ленивый, алкаш и бездельник может плохо жить в Беларуси
Темы дня
Реклама