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Белорусская оппозиция на митинге в центре Минска требует проведения новых выборов

Международная панорама
12 сентября, 18:43 UTC+3 МИНСК МИНСК 12, сентября. /ТАСС
Митингующие собрались у подножия Дворца республики на Октябрьской площади. Проведению акции никто не препятствует
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МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Несколько десятков сторонников белорусской оппозиции проводят в понедельник в центре Минска несанкционированную акцию протеста против состоявшихся накануне в стране парламентских выборов.

"Никаких выборов не было. Это очередной политический фарс. Мы требуем новых выборов", - заявил на акции экс-кандидат в президенты Владимир Некляев.

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Митингующие собрались у подножия Дворца республики на Октябрьской площади. Проведению акции никто не препятствует.

11 сентября в Белоруссии состоялись выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента). По данным ЦИК страны, депутаты избраны во всех округах. Выборы проходили по мажоритарной системе - в 110 округах выбирали 110 депутатов из 484 претендентов. Итоговая явка избирателей на нынешних выборах составила 74,8% (на выборах парламента в 2012 году явка составила 74,61%).

Международные наблюдатели отметили сегодня как прогресс в избирательной системе страны, так и существенные недостатки в плане реализации ранее высказанных рекомендаций по изменению избирательного законодательства. Подводя предварительные итоги выборов, они отметили стремление организаторов сделать их более прозрачными и демократичными. При этом ПАСЕ призвала Белоруссию незамедлительно приступить к реформе правовой системы.

Ранее представители ряда политических партий и общественных объединений Белоруссии, входящих в правоцентристскую коалицию, выразили несогласие с результатами выборов. По их мнению, власть "назначила" депутатов. Представители оппозиции заявили, что у них есть "документальные факты, подтверждающие фальсификацию выборов".

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