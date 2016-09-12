Белорусская оппозиция на митинге в центре Минска требует проведения новых выборов

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Несколько десятков сторонников белорусской оппозиции проводят в понедельник в центре Минска несанкционированную акцию протеста против состоявшихся накануне в стране парламентских выборов.

"Никаких выборов не было. Это очередной политический фарс. Мы требуем новых выборов", - заявил на акции экс-кандидат в президенты Владимир Некляев.

Митингующие собрались у подножия Дворца республики на Октябрьской площади. Проведению акции никто не препятствует.

11 сентября в Белоруссии состоялись выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента). По данным ЦИК страны, депутаты избраны во всех округах. Выборы проходили по мажоритарной системе - в 110 округах выбирали 110 депутатов из 484 претендентов. Итоговая явка избирателей на нынешних выборах составила 74,8% (на выборах парламента в 2012 году явка составила 74,61%).

Международные наблюдатели отметили сегодня как прогресс в избирательной системе страны, так и существенные недостатки в плане реализации ранее высказанных рекомендаций по изменению избирательного законодательства. Подводя предварительные итоги выборов, они отметили стремление организаторов сделать их более прозрачными и демократичными. При этом ПАСЕ призвала Белоруссию незамедлительно приступить к реформе правовой системы.

Ранее представители ряда политических партий и общественных объединений Белоруссии, входящих в правоцентристскую коалицию, выразили несогласие с результатами выборов. По их мнению, власть "назначила" депутатов. Представители оппозиции заявили, что у них есть "документальные факты, подтверждающие фальсификацию выборов".