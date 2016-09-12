Новым главой МИД Эстонии стал Юрген Лиги

ТАЛЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший министр образования и науки Эстонии Юрген Лиги назначен на пост главы МИД страны. Об этом сообщила канцелярия президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса.

"Президент Тоомас Хендрик Ильвес сегодня освободил от должности министра иностранных дел Марину Кальюранд и назначил на этот пост бывшего министра образования и науки. Новым министром образования и науки назначен член Рийгикогу (парламента) Марис Лаури", - говорится в сообщении.

Ранее лидер возглавляющей правящую коалицию Партии реформ, премьер-министр страны Таави Рыйвас выдвинул Юргена Лиги на пост министра иностранных дел. По его словам, опыт Лиги в политике и международном общении, а также его специализация делают его достойным кандидатом на эту должность. Одновременно Рыйвас предложил на пост министра образования и науки Эстонии кандидатуру бывшего министра финансов Марис Лаури.

Сам Юрген Лиги отметил, что в числе его приоритетов на должности главы МИД находятся миграционный кризис, экономика, а также отношения с ЕС и НАТО. "Наряду с повседневной дипломатией актуальны более острые темы, сотрудничеству стран навязываются изменения. Судьба государств и народов напрямую зависит от того, как они вместе рассматривают темы миграционного кризиса, экономики, ЕС и НАТО", - передает его слова местное информагентство BNS.

Занимавшая должность главы МИД Эстонии Марина Кальюранд в конце прошлой недели заявила о своем решении подать в отставку с этой должности, чтобы баллотироваться в президенты республики. Выборы главы государства назначены на 24 сентября. Для этого будет созвана коллегия выборщиков, в которую войдут 335 человек, в том числе депутаты парламента и представители советов местных самоуправлений.