Джонсон: Великобритания должна обсуждать с РФ темы, представляющие взаимный интерес

ЛОНДОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/.Великобритания должна обсуждать с Россией темы, которые представляют интерес для обоих государств, несмотря на существующие различия в позициях. Об этом глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал в понедельник во время телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Он состоялся по инициативе британской стороны.

"Министр иностранных дел отметил, что отношения (между РФ и Великобританией. - Прим. ТАСС) еще не вернулись в обычное русло, но важно обсуждать сферы, представляющие совместный интерес, включая те, где существуют разногласия", - говорится в заявлении, распространенном британским внешнеполитическим ведомством по итогам беседы. В этой связи, отмечается в поступившем в ТАСС коммюнике, Джонсон "упомянул об обеспокоенности в связи с ситуацией на востоке Украины".

Основной же темой обсуждения министров стал сирийский вопрос в свете достигнутой на встрече Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри 9 сентября в Женеве договоренности по Сирии. "Он (Джонсон) приветствовал соглашение между США и Россией по восстановлению режима прекращения боевых действий в Сирии и подчеркнул важность, чтобы все стороны соблюдали его", - говорится в сообщении для прессы.

"Он вновь напомнил о важности достижения долгосрочного политического урегулирования в Сирии. В этой связи он отметил позитивный вклад со стороны умеренной сирийской оппозицией, вылившийся в публикацию на прошлой неделе Высшим комитетом по переговорам (ВКП) своего видения на политический переход (в САР)", - отметили в Форин оффисе.

"Министры иностранных дел договорились продолжить дискуссии лично, когда они встретятся на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.