В Латвию для "усиления восточного фланга НАТО" прибыли около 200 военнослужащих США

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РИГА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. 200 американских военнослужащих в порядке ротации прибыли в Латвию.
Здесь они выполнили операцию по воздушному десантированию Bayonet Strike, совершив прыжки с парашютом.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны республики, в операции, которая прошла на военной базе в Адажи, приняли участие военнослужащие 173-й воздушно-десантной бригады армии США. Десантирование происходило с самолетов C-17 и C-130.
"Способность прибыть в союзную страну с десантом демонстрирует готовность быстро реагировать в кризисных ситуациях, перемещать силы по всей Европе. Сотрудничество с союзниками улучшает способность быстро перемещать десантные войска и увеличивает боеспособность в местах, где это необходимо. Присутствие в Латвии военнослужащих 173-й воздушно-десантной бригады армии США усилит тактические возможности легкой пехоты, а также улучшит взаимосовместимость и сотрудничество", - указывает оборонное ведомство республики.
Прибывшие в Латвию в порядке ротации американские военнослужащие будут выполнять служебные обязанности в рамках миссии Atlantic Resolve, которая проводится с апреля 2014 года "для усиления восточного фланга НАТО".