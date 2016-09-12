СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США

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ЛОНДОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Вице-президент США Джон Байден и американский сенатор Берни Сандерс могут включиться в президентскую гонку, если кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Хиллари Клинтон снимет свою кандидатуру.
Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.
"Если она решит сойти с дистанции, то Джо Байден и Берни Сандерс будут наиболее вероятными кандидатами на ее место", - считают в издании, отмечая, что выбор нового кандидата в случае форс-мажора будет зависеть от национального комитета Демократической партии.
Издание также отмечает, что Клинтон может снять свою кандидатуру с президентской гонки только если сама решит это сделать, однако на данном этапе таких предположений нет.
Ранее в воскресенье Клинтон на состоявшейся в центре Нью-Йорка траурной церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года почувствовала себя плохо и спешно покинула мероприятие. Как было видно на видеозаписи, сделанной очевидцем, экс-госсекретарь смогла дойти до автомобиля и сесть в него лишь при помощи советников и телохранителей.
Официальный представитель избирательного штаба Клинтон заявил, что кандидат в президенты перегрелась.
Личный врач Клинтон Лиза Бардек позже сообщила, что у экс-госсекретаря 9 сентября была диагностирована пневмония. По словам медика, Клинтон "выписали антибиотики, рекомендовали отдыхать и скорректировать график". Политик отменила запланированную ранее поездку в штат Калифорния, где она должна была провести мероприятия по сбору средств.
В последние месяцы в США тема здоровья кандидатов в президенты привлекала особое внимание. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп ранее заявлял, что Клинтон испытывает "недостаток моральной и физической выносливости, которые требуются для разгрома" террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).
Штаб республиканца также делал намеки на то, что экс-госсекретарь уклонялась от полноформатных встреч со СМИ, чтобы скрыть тяжелое заболевание. Представители Клинтон такие утверждения отвергали.
Между тем, узнав, что у Клинтон пневмония, Трамп пожелал ей скорейшего выздоровления и запретил своему штабу делать какие-либо заявления на эту тему вплоть до увольнения.
Ранее, в 2014 году, американский публицист, бывший главный редактор журнала The New York Times Magazine Эдвард Клайн поднял в своей книге "Кровная вражда: чета Клинтонов против четы Обама" вопрос о здоровье бывшей первой леди. Он утверждал, что в конце декабря 2013 года Клинтон упала в обморок не у себя дома, как было объявлено прессе, а в своем рабочем кабинете в Госдепартаменте США.
В больнице у Клинтон обнаружили тромб в одном из кровеносных сосудов мозговой оболочки за правым ухом.
По словам Клайна, "врачи объяснили, что кровь застаивается, когда проводишь много времени в самолетах, а Хиллари налетала бесчисленное множество часов, путешествуя по всему миру". "Ситуация усугублялась еще и тем, что, как выяснилось, у Хиллари была врожденная предрасположенность к образованию тромбов и обморокам", - отмечает автор.
Согласно книге, при выписке Клинтон из нью-йоркской больницы ее мужа предупредили, что "ей будет необходимо постоянное наблюдение на протяжении всей оставшейся жизни". К тому же, по словам Клайна, у Клинтон при тщательном обследовании были диагностированы "проблема с щитовидной железой, обычная для женщин в ее возрасте", и отклонения от нормы в сердечном ритме и работе клапанов сердца.
Федеральное избирательное законодательство США не содержит норму, которая регулировала бы вопрос замены выбывшего из президентской гонки кандидата, поэтому решение в подобном случае должно приниматься соответствующей партией, заявил ТАСС директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
"Следует иметь в виду, что такого, как в России, избирательного федерального законодательства в США не существует, - подчеркнул он. - Поэтому каких-либо положений, которые бы действовали в общефедеральных масштабах, нет. Ситуаций, которые бы требовали выдвижения нового кандидата на место недееспособного, в США до сих пор не было, и если бы такая ситуация возникла, то она потребовала бы принятия экстраординарных решений".
"В случае возникновения необходимости выдвижения нового кандидата на президентский пост взамен выбывшего по недееспособности или какой-либо иной причине вопрос будет решать не федеральная власть, а конкретная партия, - сказал Гарбузов. - Если вдруг что-то происходит с кандидатом в президенты и он, например, снимается с выборов по какой-либо причине, то партия должна решить, кто будет продолжать президентскую гонку вместо него. Вся избирательная кампания за президентский пост очень детально прописана - все ее этапы до и после партийных съездов".
По мнению эксперта, поиск и утверждение нового кандидата - задача исключительно сложная в условиях дефицита времени. "Очевидно, что менять кандидата на финальном этапе президентской кампании - это провал, - убежден он. - Об автоматической замене кандидата также речи быть не может - все равно должна быть некая выборная процедура: это должен быть съезд, возможно, в усеченном составе, поскольку повторно проводить кампанию по выборам делегатов просто нет времени".