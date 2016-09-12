Источник в Европарламенте: Турции не стоит ждать от Евросоюза отмены виз в скором времени

СТРАСБУРГ, 12 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Турции не стоит ждать от Евросоюза отмены визового режима в скором времени. Об этом ТАСС заявил в понедельник источник в одной из ключевых фракций Европарламента "на полях" пленарной сессии, которая открылась в Страсбурге.

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