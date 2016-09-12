В Киевской области радикалы разрушили строящуюся церковь Московского патриархата

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Радикально настроенные жители поселка Боровая Киевской области разрушили строящуюся церковь Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает городской портал.

"Часть граждан достали собственные инструменты, - отмечается в сообщении, - разбили и повалили стены". Они также принесли покрышки и намеревались их поджечь.

Как сообщает Союз православных журналистов, радикалы угрожают старосте поселка, а также некоторым "особо активным членам религиозной общины". Жители обещают и в дальнейшем всячески препятствовать строительству храма УПЦ (МП).