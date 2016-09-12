СМИ: второй "Мистраль" будет передан Египту 16 сентября

Белый дом: кандидаты в президенты США сами решают, что сообщать о своем здоровьеМеждународная панорама 12 сентября, 21:24
Трамп предложил Клинтон сняться с выборов из-за презрения к избирателямМеждународная панорама 12 сентября, 21:15
Скворцова: младенческая смертность в Севастополе - одна из самых низких в РоссииОбщество 12 сентября, 21:12
Статуя футболиста Алана Ширера установлена рядом со стадионом "Ньюкасла"Спорт 12 сентября, 20:50
СМИ: в Арктике нашли обломки второго судна пропавшей экспедиции ФранклинаНаука 12 сентября, 20:46
На вертолетах и тракторах: как проходит досрочное голосование в отдаленных районах РФПолитика 12 сентября, 20:35
СМИ: второй "Мистраль" будет передан Египту 16 сентябряМеждународная панорама 12 сентября, 20:28
РФ будет голосовать против выделения транша Украине на ближайшем заседании МВФЭкономика и бизнес 12 сентября, 20:17
СМИ: Blue Origin разработала тяжелую ракету для запуска спутников и людейКосмос 12 сентября, 20:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Египет получит от Франции второй вертолетоносец типа "Мистраль" в предстоящую пятницу, 16 сентября. Об этом сообщила в понедельник электронная версия газеты "Аль-Вафд" со ссылкой на информированные источники.
Первый универсальный десантный корабль (УДК) ENS Gamal Abdel Nasser 1010, получивший название в честь второго президента Египта (1954-1970), был официально передан стране 2 июня, а 12-го покинул французский Сен-Назер на атлантическом побережье. По пути на базу ВМС Египта Рас-эт-Тин в Александрии, куда он прибыл 23 июня, ставший новейшим в составе египетского флота корабль, первоначально построенный для России и названный "Владивосток", принял участие в совместных с Францией военных учениях в Средиземном море "Клеопатра-2016".
Как передает "Аль-Вафд", высокопоставленная делегация египетских военных отправится на приемку носящего имя другого президента Египта вертолетоносца "Анвар Садат" (ENS Anwar Sadat 1020, изначально "Севастополь") в четверг. На следующий день на торжественной церемонии в Сен-Назере командующий ВМС арабской республики Усама Рабиа поднимет на нем флаг Египта. С этого момента УДК официально войдет в состав флота страны и будет поставлен на боевое дежурство.
Франция заключила контракт с Россией на строительство "Мистралей" для российского ВМФ летом 2011 года. В 2014 году Париж заморозил поставку кораблей в связи с ситуацией на Украине, а в августе 2015 года контракт был расторгнут сторонами. По достигнутой договоренности, России возвращалась сумма в размере порядка €949 млн, а также установленное на кораблях российское оборудование, после чего Франция смогла распоряжаться кораблями по своему усмотрению. Вскоре после этого "Мистрали" приобрел Египет, договор был подписан в Каире в октябре.
В настоящее время РФ и Египет обсуждают поставку систем связи и управления для "Мистралей". Также не исключен контракт на вертолеты Ка-52К: палубной модификации Ка-52 "Аллигатор", разработанной специально под вертолетоносцы этого типа. Ранее помощник президента по ВТС Владимир Кожин сообщил ТАСС, что Москва и Каир продолжают переговоры, однако никаких контрактов пока нет.
Универсальный десантный корабль типа "Мистраль". Досье