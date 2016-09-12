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СМИ: второй "Мистраль" будет передан Египту 16 сентября

Международная панорама
12 сентября, 20:28 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
По пути на базу ВМС Египта в Александрии новейший корабль в составе египетского флота уже принял участие в совместных с Францией учениях в Средиземном море
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© EPA/EDDY LEMAISTRE

КАИР, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Египет получит от Франции второй вертолетоносец типа "Мистраль" в предстоящую пятницу, 16 сентября. Об этом сообщила в понедельник электронная версия газеты "Аль-Вафд" со ссылкой на информированные источники.

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Первый универсальный десантный корабль (УДК) ENS Gamal Abdel Nasser 1010, получивший название в честь второго президента Египта (1954-1970), был официально передан стране 2 июня, а 12-го покинул французский Сен-Назер на атлантическом побережье. По пути на базу ВМС Египта Рас-эт-Тин в Александрии, куда он прибыл 23 июня, ставший новейшим в составе египетского флота корабль, первоначально построенный для России и названный "Владивосток", принял участие в совместных с Францией военных учениях в Средиземном море "Клеопатра-2016".

Как передает "Аль-Вафд", высокопоставленная делегация египетских военных отправится на приемку носящего имя другого президента Египта вертолетоносца "Анвар Садат" (ENS Anwar Sadat 1020, изначально "Севастополь") в четверг. На следующий день на торжественной церемонии в Сен-Назере командующий ВМС арабской республики Усама Рабиа поднимет на нем флаг Египта. С этого момента УДК официально войдет в состав флота страны и будет поставлен на боевое дежурство.

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Франция заключила контракт с Россией на строительство "Мистралей" для российского ВМФ летом 2011 года. В 2014 году Париж заморозил поставку кораблей в связи с ситуацией на Украине, а в августе 2015 года контракт был расторгнут сторонами. По достигнутой договоренности, России возвращалась сумма в размере порядка €949 млн, а также установленное на кораблях российское оборудование, после чего Франция смогла распоряжаться кораблями по своему усмотрению. Вскоре после этого "Мистрали" приобрел Египет, договор был подписан в Каире в октябре.

В настоящее время РФ и Египет обсуждают поставку систем связи и управления для "Мистралей". Также не исключен контракт на вертолеты Ка-52К: палубной модификации Ка-52 "Аллигатор", разработанной специально под вертолетоносцы этого типа. Ранее помощник президента по ВТС Владимир Кожин сообщил ТАСС, что Москва и Каир продолжают переговоры, однако никаких контрактов пока нет.

Универсальный десантный корабль типа "Мистраль". Досье

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