СМИ: в США с 2013 года предъявили более 110 обвинений за связанные с ИГ преступления

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НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Более 110 человек с конца 2013 года предстали в США перед судом по обвинению в преступлениях, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом, как сообщило в понедельник агентство Reuters, заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Карлин.
В конце прошлого года газета The Washington Post подсчитала, что в 2015 году Министерство юстиции США предъявило обвинения в терроризме рекордному числу лиц - перед судом по обвинению в пособничестве ИГ и другим экстремистским группировкам предстали по меньшей мере 60 человек.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.