Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в США с 2013 года предъявили более 110 обвинений за связанные с ИГ преступления

Международная панорама
12 сентября, 20:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, сентября. /ТАСС
По данным газеты The Washington Post, в 2015 году перед судом по обвинению в пособничестве ИГ и другим экстремистским группировкам предстали не менее 60 человек
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Более 110 человек с конца 2013 года предстали в США перед судом по обвинению в преступлениях, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом, как сообщило в понедельник агентство Reuters, заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Карлин.

В конце прошлого года газета The Washington Post подсчитала, что в 2015 году Министерство юстиции США предъявило обвинения в терроризме рекордному числу лиц - перед судом по обвинению в пособничестве ИГ и другим экстремистским группировкам предстали по меньшей мере 60 человек.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
2
СК: школьник умер на уроке физкультуры в Подмосковье
3
РФ будет голосовать против выделения транша Украине на ближайшем заседании МВФ
4
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США
5
Александр Лукашенко: только алкаш и бездельник может сейчас плохо жить в Беларуси
6
СМИ: в Арктике нашли обломки второго судна пропавшей экспедиции Франклина
7
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
Темы дня
Реклама