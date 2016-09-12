СМИ: в США с 2013 года предъявили более 110 обвинений за связанные с ИГ преступления

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Более 110 человек с конца 2013 года предстали в США перед судом по обвинению в преступлениях, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом, как сообщило в понедельник агентство Reuters, заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Карлин.

В конце прошлого года газета The Washington Post подсчитала, что в 2015 году Министерство юстиции США предъявило обвинения в терроризме рекордному числу лиц - перед судом по обвинению в пособничестве ИГ и другим экстремистским группировкам предстали по меньшей мере 60 человек.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье