Одной из задержанных в Париже экстремисток предъявили обвинение в терроризме

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ПАРИЖ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Одной из женщин по имени Амель С., задержанных 8 сентября после обнаружения в Париже заминированной машины, было предъявлено обвинение в терроризме. Об этом сообщил телеканал BFM-TV.
"Амель С. предъявлены два обвинения: в создании преступной группировки, преследующей террористические цели, а также в содействии нападению на представителя властей", - говорится в сообщении канала. В группе задержанных, представших перед судьями, - три женщины, которые подозреваются в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Это - 19-летняя Инес Мадани, 23-летняя Сара Х. и 39-летняя Амель С.
Они были задержаны в четверг в одном из пригородов Парижа в результате полицейской спецоперации. Женщины, две из которых известны полиции как радикальные исламистки, намеревавшиеся попасть к боевикам в Сирию, готовились совершить теракт в непосредственной близости от собора Парижской Богоматери.
На улице в нескольких десятках метров от собора утром 4 сентября была обнаружен брошенный автомобиль, загруженный баллонами с газом и канистрами с горючим. Как утверждают источники во французских СМИ, эта же группа готовила теракты в других районах Парижа - в частности, у Лионского вокзала и у основания Эйфелевой башни. По данным агентства AFP, они собирались также таранить в Париже и Парижском районе заминированными машинами здания государственных учреждений, полицейские участки и комиссариаты.
Как сообщил после их задержания прокурор Парижа Франсуа Моленс, в своих действиях подозреваемые руководствовались указаниями, которые поступали из Сирии от членов ИГ. "Переход к действиям женщин, которые дистанционно управлялись лицами, находящимися в рядах моджахедов ИГ в Сирии, показывает, что эта террористическая организация намерена использовать также и женщин в качестве своих боевиков", - сказал он.
В момент задержания самая младшая из экстремисток, Инес Мадани, напала с ножом на сотрудника спецподразделения, нанеся ему удар в плечо. Затем она попыталась скрыться, однако полицейские ранили ее выстрелами в ноги.