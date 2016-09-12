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CNN: экс-директор ЦРУ не видит ничего предосудительного в словах Трампа о Путине

Международная панорама
12 сентября, 22:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси заявил, что не видит ничего ужасного в том, что "кто-то называет кого-то сильным лидером"
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НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Нет ничего предосудительного в том, что в условиях предвыборной борьбы в США кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп называет главу российского государства Владимира Путина сильным лидером. Такое мнение выразил в понедельник в эфире телекомпании CNN бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Вулси. Избирательный штаб Трампа объявил в понедельник о его назначении советником республиканца по вопросам национальной безопасности.

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Отвечая на вопрос CNN, Вулси признал, что не понимает, отчего мнение миллиардера о российском президенте вызывает недоброжелательные отклики у ряда американских политиков и СМИ. "Значение имеет не вид изысков. Важны поступки, важно, есть ли прочная система национальной безопасности и насколько мудро ее используют", - пояснил Вулси. "Я вообще не вижу ничего ужасного в том, что кто-то называет кого-то сильным лидером", - резюмировал он.

Экс-директор ЦРУ вопреки расхожему в США мнению считает, что Трамп умеет хранить чужие секреты и, когда надо, лишнего не говорит. "Он, похоже, стремится хранить тайну и не выбалтывать все общественности и соперникам, когда речь заходит о вопросах национальной безопасности, которые лучше не разглашать", - сказал Вулси.

Трамп 7 сентября в эфире телеканала MSNBC констатировал, говоря о президенте РФ: "Его рейтинг составляет 82%, согласно данным разных организаций, проводящих опросы общественного мнения, некоторые из них базируются как раз здесь (в США - прим. ТАСС)". Согласно опросам, проведенным, в частности, ВЦИОМ, в 2016 году Путина поддерживают более 80% россиян.

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