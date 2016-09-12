Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кандидат в члены ЕК: создание "европейского ФБР" на базе Европола невозможно

Международная панорама
12 сентября, 23:16 UTC+3 СТРАСБУРГ СТРАСБУРГ 12, сентября. /ТАСС
По словам Джулиана Кинга, это противоречит положениям базовых документов ЕС
Материал из 1 страницы

СТРАСБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Полицейская служба Евросоюза (Европол) не может быть превращена в европейский аналог американского Федерального бюро расследований (ФБР), это противоречит европейским законам. Об этом заявил кандидат на пост еврокомиссара по делам оборонного союза Джулиан Кинг на слушаниях в Комитете Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

"Европол должен проводить аналитическую работу на основании запросов стран - членов ЕС, а также способствовать развитию доверия между европейскими правоохранительными структурами, но он не может стать европейским ФБР. Это противоречит положениям базовых документов ЕС", - сказал он.

ФБР выполняет большой круг задач в области контрразведки и проведения расследований, приоритетных для национальной безопасности страны, в частности, в сфере борьбы с терроризмом. На территории США ведомство имеет широкие полномочия, штат Бюро превышает 36 тысяч человек.

Европол - это наднациональное агентство, которое занимается координацией работы правоохранительных структур государств ЕС по борьбе с организованной преступностью, наркоторговлей, финансовыми преступлениями и терроризмом. Его основной функцией является обеспечение информационного обмена между национальными силовыми структурами государств сообщества. Штаб-квартира Европола находится в Гааге, в его штате около 650 человек.

После террористических атак в Париже 13 ноября 2015 года и в Брюсселе 22 марта 2016 года в странах ЕС зазвучали призывы к созданию единой антитеррористической службы сообщества, аналогичной ФБР. Однако, по существующим базовым соглашениям ЕС, вопросы обеспечения внутренней безопасности стран-членов интеграционного объединения, включая борьбу с терроризмом, являются исключительной компетенцией властей входящих в него государств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин Украины: Киев надеется получить транш МВФ, несмотря на возражения РФ
2
СМИ: Украина готова обсудить с РФ долг в $3 млрд во внесудебном порядке
3
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
4
Александр Жуков: история с мельдонием - ошибка WADA, и она может дорого обойтись
5
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США
6
Александр Лукашенко: только алкаш и бездельник может сейчас плохо жить в Беларуси
7
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
Темы дня
Реклама