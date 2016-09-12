Кандидат в члены ЕК: создание "европейского ФБР" на базе Европола невозможно

СТРАСБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Полицейская служба Евросоюза (Европол) не может быть превращена в европейский аналог американского Федерального бюро расследований (ФБР), это противоречит европейским законам. Об этом заявил кандидат на пост еврокомиссара по делам оборонного союза Джулиан Кинг на слушаниях в Комитете Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

"Европол должен проводить аналитическую работу на основании запросов стран - членов ЕС, а также способствовать развитию доверия между европейскими правоохранительными структурами, но он не может стать европейским ФБР. Это противоречит положениям базовых документов ЕС", - сказал он.

ФБР выполняет большой круг задач в области контрразведки и проведения расследований, приоритетных для национальной безопасности страны, в частности, в сфере борьбы с терроризмом. На территории США ведомство имеет широкие полномочия, штат Бюро превышает 36 тысяч человек.

Европол - это наднациональное агентство, которое занимается координацией работы правоохранительных структур государств ЕС по борьбе с организованной преступностью, наркоторговлей, финансовыми преступлениями и терроризмом. Его основной функцией является обеспечение информационного обмена между национальными силовыми структурами государств сообщества. Штаб-квартира Европола находится в Гааге, в его штате около 650 человек.

После террористических атак в Париже 13 ноября 2015 года и в Брюсселе 22 марта 2016 года в странах ЕС зазвучали призывы к созданию единой антитеррористической службы сообщества, аналогичной ФБР. Однако, по существующим базовым соглашениям ЕС, вопросы обеспечения внутренней безопасности стран-членов интеграционного объединения, включая борьбу с терроризмом, являются исключительной компетенцией властей входящих в него государств.