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СМИ: боевики обстреляли позиции сирийской армии на севере Алеппо

Международная панорама
12 сентября, 22:59 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Какая именно группировка нарушила объявленное по случаю праздника Ид аль-Адха перемирие пока неизвестно
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БЕЙРУТ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Боевики вооруженной оппозиции нарушили в понедельник режим прекращения огня на севере Алеппо (360 км от Дамаска), обстреляв армейские позиции в районе ферм Эль-Маллях. Об этом сообщил телеканал "Аль-Маядин". По его сведениям, войска нанесли ответный удар по источникам огня.

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Пока неизвестно, какая именно группировка нарушила вступившее в силу перемирие в Сирии, которое приурочено к мусульманскому празднику Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Ранее командование ВС Сирии объявило о введении "режима тишины" на всей территории страны на семь дней.

В коммюнике указывалось, что "сирийская армия оставляет за собой право на решительный ответ с использованием всех огневых средств на любое нарушение перемирия со стороны вооруженных группировок".

Утром из реактивных систем залпового огня были обстреляны три района Алеппо, которые находятся под защитой сирийской армии. Снаряды разорвались в кварталах Эль-Абара, Дждейда и Эль-Хамдания. Погиб один мирный житель, 17 получили ранения.

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