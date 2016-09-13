В ООН открывается 71-я сессия Генеральной Ассамблеи

ООН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. 71-я сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН начнет работу в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. В официальной церемонии открытия, которая запланирована на 22:00 мск, примут участие делегации 193 стран - членов ООН, ее генеральный секретарь Пан Ги Мун и председатель 71-й сессии ГА постоянный представитель Фиджи Питер Томсон.

Незадолго до этого в ООН состоится церемония закрытия 70-й сессии Генассамблеи, которая ознаменуется традиционной "минутой молчания, молитв и размышлений". Точку в работе юбилейной сессии поставит ее председатель Могенс Люккетофт, трижды ударив молотком.

За последний год при участии ООН был принят целый ряд важнейших для международного сообщества решений и документов. Так, в минувшем сентябре была утверждена повестка глобального развития на период до 2030 года, предусматривающая борьбу с нищетой, голодом, болезнями и социальным неравенством. Кроме того, завершилась многолетняя работа над соглашением по борьбе с глобальным изменением климата, которое должно прийти на смену Киотскому протоколу. Срок его действия истекает в 2020 году.

Цель - продолжать начатую работу

Как заявил ранее Томсон, на посту председателя Генассамблеи он собирается развивать успехи, достигнутые во время предыдущей сессии, и "служить интересам всех стран". "Мы связаны воедино, и не только Уставом ООН. Нас связывает общая для всех повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", - сказал он после своего назначения в июне.

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По словам Томсона, в ходе предстоящей сессии государствам необходимо ускорить работу над реализацией глобального плана развития.

"К концу 71-й сессии мы должны отчитаться о проделанной работе, мы должны добиться прогресса по всем 17 Целям в области устойчивого развития", - подчеркнул он, добавив, что это потребует преодоления "структурных и интеллектуальных барьеров". "Мы должны реализовать эту повестку дня, ибо она - благо для наших детей и наших внуков. Без нее их будущее окажется под угрозой. С ней они смогут нормально жить на этой планете", - отметил Томсон.

Всего в повестке 71-й сессии ГА значатся 170 тем, в том числе вопросы поддержания мира и безопасности, противодействия терроризму, расовой дискриминации и ксенофобии, охраны окружающей среды и защиты прав человека. Также продолжится обсуждение реформы ООН, в том числе Совета Безопасности.

Заседания по миграции и беженцам

Первым крупным событием в календаре 71-й сессии будет заседание высокого уровня по проблемам массовой миграции, которое состоится 19 сентября. Подобная встреча проводится на площадке Генассамблеи впервые, и ее необходимость продиктована ситуацией в Европе и других частях света. "Это заседание - переломный момент в оптимизации управления международной миграцией и уникальная возможность для формирования более ответственной и предсказуемой системы реагирования на перемещение больших групп беженцев и мигрантов", - подчеркивают в ООН.

20 сентября в Нью-Йорке состоится саммит лидеров по вопросам беженцев под председательством президента США Барака Обамы. На встрече странам будет предложено взять на себя новые обязательства по приему беженцев. Во всемирной организации отмечают, что два мероприятия "будут дополнять друг друга".

В тот же день в штаб-квартире ООН начнется общеполитическая дискуссия, в которой примут участие около 150 глав государств и правительств, а также более 30 министров иностранных дел. В течение недели они обменяются взглядами на текущую ситуацию в мире, уделив внимание основным вызовам, стоящим перед человечеством. Ожидается, что главными темами в этом году будут оставаться глобальное потепление, террористическая угроза, конфликт в Сирии и кризис с беженцами.

Предстоящая общеполитическая дискуссия станет последней для Обамы, срок полномочий которого истечет в январе 2017 года, а также первой для ряда других мировых лидеров, в том числе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента Бразилии Мишела Темера. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, выступление которого, согласно предварительной программе форума, намечено на 23 сентября.

Последние месяцы Пан Ги Муна на посту генсека

В последний раз к участникам самого крупного международного форума обратится Пан Ги Мун, который покинет свой пост в конце этого года. Выбором его преемника сейчас занимается Совет Безопасности. Ожидается, что имя следующего генсека станет известно уже в октябре, когда председателем СБ будет Россия.

По итогам четырех закрытых голосований в Совбезе лидером среди 10 претендентов на должность административного главы организации является бывший премьер- министр Португалии Антониу Гутерриш, до 2015 года занимавший пост верховного комиссара ООН по делам беженцев.