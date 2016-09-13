В Женеве открывается 33-я сессия Совета ООН по правам человека

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. 33-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ) начинает во вторник свою работу в Женеве. Делегации 47 стран - членов Совета рассмотрят такие проблемы, как положение в области прав и свобод на Украине, в Сирии, Бурунди, Ливии, Сомали и ряде других государств, вопросы борьбы с расизмом и ксенофобией, обеспечения прав коренных народов и пожилых людей.

Российскую делегацию возглавляет постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

СПЕЦПРОЕКТ Факты и легенды об ООН История ООН, рассказанная дипломатами, – в спецпроекте ТАСС

Как сообщила пресс-служба ООН, верховный комиссар по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн представит во вторник обновленный обзор правозащитной ситуации в мире. В своем выступлении он привлечет внимание к главным "болевым точкам" в сфере прав и свобод. Общая дискуссия на эту тему запланирована на среду.

График нынешней сессии построен, как всегда, весьма плотно: на ней выступят 18 независимых экспертов ООН и члены комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии. За три недели намечено рассмотреть более 100 докладов. Кроме того, уже вынесено на обсуждение 24 проекта резолюций и решений, и этот список наверняка в ближайшие дни вырастет. На полях форума состоятся свыше 70 различных мероприятий, инициированных отдельными государствами и неправительственными организациями.

Интерактивный диалог по Украине намечен на 27 сентября. ООН неоднократно высказывала озабоченность в связи с нарушениями прав и свобод в этой стране. В частности, 14 июля аль-Хусейн выразил обеспокоенность тем, что украинские власти "все еще не приняли надлежащих мер для обеспечения эффективного расследования событий 2 мая 2014 года (в Одессе) и защиты независимости правосудия", а в заявлении от 3 августа он напомнил о том, что Киев пообещал ратифицировать "Римский статут Международного уголовного суда", но пока не сделал этого. Ратификация данного документа, который "сфокусирован на индивидуальной уголовной ответственности", по словам верховного комиссара, "стала бы побудительным мотивом для всех сторон соблюдать закон и обеспечивать защиту гражданских лиц".

Диалог с комиссией ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии намечен в СПЧ на 19 сентября. Основой для дискуссии послужит опубликованный 6 сентября ее очередной доклад. Комиссия призвала антиправительственные вооруженные группы "отречься от экстремистских элементов", подчеркнув, что "без возвращения к мирному процессу сирийский конфликт, а также насилие и злоупотребления, которые он питает, продолжатся".